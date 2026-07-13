Blisko 120 mln zł unijnych dotacji zasili 16 projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę przesiadkową i rowerową realizowanych przez samorządy centralnej części woj. śląskiego - wynika z portalu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-27 (FESL).

Blisko 120 mln zł unijnych dotacji zasili 16 projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę przesiadkową i rowerową realizowanych przez samorządy centralnej części woj. śląskiego - wynika z portalu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-27 (FESL).

Jedno z największych przyznanych dofinansowań wesprze część szacowanej na 120 mln zł inwestycji samorządu Świętochłowic w budowę centrum przesiadkowego Mijanka z przebudową okolicznego układu drogowego i budową nowego tunelu pod główną linią kolejową Gliwice-Katowice. Świętochłowice, które razem z Tramwajami Śląskimi i Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji prowadzą obecnie przetarg na kompleksową realizację inwestycji, dostaną 13 mln zł wsparcia do budowy budynku centrum przesiadkowego na Mijance.

Nie tylko Mijanka, Sposnowiec też w grze

Dotację o wartości 20 mln zł otrzyma Sosnowiec do wyliczonego na 25 mln zł projektu, który obejmuje budowę centrów przesiadkowych przy ul. 3 Maja (w rejonie tzw. ślimaka) i przy pętli tramwajowej w dzielnicy Kazimierz, a także parkingu typu P&R przy nowym przystanku kolejowym na modernizowanej linii Będzin - Katowice.

Niespełna 7,5 mln zł dotacji trafi do Pyskowic pod kątem szacowanej na 15,3 mln zł budowy centrum przesiadkowego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Dworcowej. Miasto równolegle w programie Kolej Plus prowadzi projekt odbudowy linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto, przy której końcu zbuduje teraz infrastrukturę przesiadkową.

12 mln zł dostać mają Piekary Śląskie do wyliczonego na 24 mln zł projektu budowy centrum przesiadkowego w dzielnicy Szarlej. Obiekt ma powstać przy ul. Solidarności niedaleko autostrady A1, w pobliżu projektowanego basenu i centrum sportowo-rekreacyjnego.

Zielona mobilność

Z kolei 17,3 mln zł ma trafić do Dąbrowy Górniczej, do oszacowanego na ponad 20 mln zł piątego etapu wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą: "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap V", w którym w poprzednich latach m.in. zbudowano już centra przesiadkowe przy modernizowanych dworcach kolejowych.

Piąty etap "Promowania zielonej mobilności..." obejmuje budowę dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dwunastu dąbrowskich ulic. Rozplanowane do 2029 r. inwestycje zakładają m.in. częściowe domknięcie już zbudowanej sieci połączeń rowerowych w mieście w spójną całość.

Pozostałe wsparte teraz projekty przesiadkowe to m.in.: budowa centrum przesiadkowego w Orzeszu Jaśkowicach, przy połączeniu planowanych do rozbudowy linii kolejowych Katowice - Rybnik i Orzesze Jaśkowice - Tychy (za 3,9 mln zł, z dotacją 3,2 mln zł) czy budowa węzła przesiadkowego w Będzinie (12,5 mln zł; dotacja 8,7 mln zł).

Część pozostałych projektów dotyczy komunikacji rowerowej. To np. rozbudowa systemu dróg rowerowych na terenie Tarnowskich Gór (11,3 mln zł; dotacja 8,7 mln zł) i rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Pszczynie (11,2 mln zł; dotacja 8,8 mln zł).

Całkowita wartość 12 dofinansowanych projektów to ponad 265,5 mln zł, z czego 117,2 mln zł to dofinansowanie działania FESL.3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Subregionu Centralnego.