Biskup zjechał na dół, odwiedził górników z ZG Sobieski
Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie odwiedził biskup sosnowiecki Artur Ważny. Podczas wizyty zjechał do podziemnych wyrobisk kopalni.
fot: PKW/Tomasz Łukaszewski
Biskup Artur Ważny z wizytą u górników ZG Sobieski
fot: PKW/Tomasz Łukaszewski
Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie odwiedził biskup sosnowiecki Artur Ważny. Podczas wizyty zjechał do podziemnych wyrobisk kopalni.
- Pozdrawiamy wszystkich górników. Tych, którzy się trudzą pod ziemią i nad ziemią. To jest niesamowita robota. Okazuje się, że pod ziemią toczy się życie - powiedział bp Artur Ważny podczas wizyty na dole.
Ksiądz biskup miał okazję z bliska poznać specyfikę pracy górników i warunki, w jakich każdego dnia wykonują swoje obowiązki.
Był to również czas spotkań i rozmów z pracownikami. Szczególnym momentem wizyty było błogosławieństwo udzielone górnikom przez księdza biskupa. Dziękujemy za odwiedziny, wspólnie spędzony czas i dobre słowo skierowane do naszej załogi – napisał Południowy Koncern Węglowy w mediach społecznościowych.
Film z wizyty można obejrzeć na Facebooku Diecezji Sosnowieckiej i Południowego Koncernu Węglowego.
Fot. PKW/Tomasz Łukaszewski