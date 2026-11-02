Górnictwo

Biskup zjechał na dół, odwiedził górników z ZG Sobieski

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie odwiedził biskup sosnowiecki Artur Ważny. Podczas wizyty zjechał do podziemnych wyrobisk kopalni.

Monika Krezel

Monika Krężel

2 listopada 2026, 11:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PKW/Tomasz Łukaszewski

Biskup Artur Ważny z wizytą u górników ZG Sobieski

fot: PKW/Tomasz Łukaszewski

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie odwiedził biskup sosnowiecki Artur Ważny. Podczas wizyty zjechał do podziemnych wyrobisk kopalni.

- Pozdrawiamy wszystkich górników. Tych, którzy się trudzą pod ziemią i nad ziemią. To jest niesamowita robota. Okazuje się, że pod ziemią toczy się życie - powiedział bp Artur Ważny podczas wizyty na dole.

Ksiądz biskup miał okazję z bliska poznać specyfikę pracy górników i warunki, w jakich każdego dnia wykonują swoje obowiązki.

Był to również czas spotkań i rozmów z pracownikami. Szczególnym momentem wizyty było błogosławieństwo udzielone górnikom przez księdza biskupa. Dziękujemy za odwiedziny, wspólnie spędzony czas i dobre słowo skierowane do naszej załogi – napisał Południowy Koncern Węglowy w mediach społecznościowych.

Film z wizyty można obejrzeć na Facebooku Diecezji Sosnowieckiej i Południowego Koncernu Węglowego.

Fot. PKW/Tomasz Łukaszewski

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