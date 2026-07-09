Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu networkingowym z przedstawicielami Elektrometal S.A. – firmy od lat łączącej przemysłowe doświadczenie z rozwojem nowoczesnych, zielonych technologii.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu networkingowym z przedstawicielami Elektrometal S.A. – firmy od lat łączącej przemysłowe doświadczenie z rozwojem nowoczesnych, zielonych technologii.

Wydarzenie odbędzie się 14 lipca 2026 r. w siedzibie spółki w Cieszynie i będzie okazją do poznania praktycznych przykładów transformacji, dywersyfikacji działalności oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Spotkanie organizowane jest w ramach cyklu wydarzeń networkingowych z liderami zielonych technologii, skierowanych do firm z branż szczególnie narażonych na negatywne skutki transformacji. Jego celem jest umożliwienie przedsiębiorcom zdobycia wiedzy „z pierwszej ręki” na temat udanych procesów zmiany, nowych modeli biznesowych oraz kierunków rozwoju, które mogą stanowić inspirację dla firm poszukujących sposobów dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych, technologicznych i środowiskowych.

Wizyta w firmie, która łączy tradycję z innowacją

Elektrometal S.A. to przedsiębiorstwo z ponad 75-letnią historią, które przez dekady rozwijało swoje kompetencje w wielu obszarach przemysłu. Firma specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach dla przemysłu gazowniczego, oświetleniu przemysłowym oraz produktach i technologiach wykorzystywanych w górnictwie. Jednocześnie aktywnie rozwija działalność w sektorach związanych z zieloną transformacją, w tym w obszarze elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii.

Podczas spotkania przedstawiciele Elektrometal S.A. zaprezentują uczestnikom doświadczenia spółki związane z dywersyfikacją działalności oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Będzie to okazja do zobaczenia, jak przedsiębiorstwo o silnych przemysłowych korzeniach może skutecznie odpowiadać na wyzwania transformacji i rozwijać ofertę w kierunku nowoczesnych, zrównoważonych technologii.

Dla kogo jest spotkanie?

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już zostali dotknięci lub mogą zostać negatywnie dotknięci procesem transformacji. Do udziału zaproszone są firmy z następujących podregionów województwa śląskiego: bielskiego, bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego oraz tyskiego.

Spotkanie w Elektrometal S.A. będzie drugim z trzech wydarzeń organizowanych w ramach cyklu spotkań z liderami zielonych technologii. Oprócz części merytorycznej ważnym elementem wyjazdu będzie networking, czyli możliwość wymiany doświadczeń, rozmów z przedstawicielami firmy oraz nawiązania kontaktów, które mogą przełożyć się na przyszłą współpracę.

Termin, miejsce i organizacja wyjazdu

Wyjazd odbędzie się we wtorek, 14 lipca 2026 r. Zbiórkę zaplanowano na godz. 8:00 w Katowicach, w zatoczce przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, przy ul. Olimpijskiej. Następnie uczestnicy udadzą się wspólnym transportem do siedziby Elektrometal S.A. przy ul. Stawowej 71 w Cieszynie. Powrót do Katowic przewidziany jest około godz. 15:00.

Uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny transport na miejsce spotkania oraz drobny poczęstunek.

Zgłoszenia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłania formularzy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 12 lipca 2026 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: biuro@giph.com.pl .

Do pobrania

Spotkania z liderami zielonych technologii realizowane są w ramach projektu pn. „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”, finansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.



