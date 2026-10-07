W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbyło się spotkanie z kierownikami działów BHP i zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych. Rozmawiano m. in. o okolicznościach tegorocznych wypadków w kopalniach.

W OUG w Katowicach mówiono o bezpieczeństwie.

W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbyło się spotkanie z kierownikami działów BHP i zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych. Rozmawiano m. in. o okolicznościach tegorocznych wypadków w kopalniach.

W czasie spotkania omówiono m. in. stan bezpieczeństwa w kopalniach, które nadzoruje Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Zaprezentowano okoliczności tegorocznych wypadków i zdarzeń, które są obecnie przez niego badane. Są wśród nich:

Porażenie prądem elektrycznym – zaistniałe 27 maja 2026 r. w PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Piast” w Bieruniu.

Wypadek powodującey czasową niezdolność do pracy – zaistniałey 28 maja 2026 r. w wyniku wstrząsu o energii 7×10³ J w PGG S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach.

Wypadek zbiorowy z 17 czerwca 2026 r. w następstwie wstrząsu górotworu o energii 5×10⁶ J w Zakładzie Górniczym „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Radzionkowie.

Wypadku śmiertelny z 22 czerwca 2026 r. w chodniku odstawczym 407/4/AB badawczym w PGG S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach.

Wypadek zbiorowy na powierzchni – zaistniały 31 lipca 2026 r. podczas prac rozbiórkowych obiektów budowlanych w PGG S.A. Oddział KWK w Likwidacji Ruch „Wujek” w Likwidacji w Katowicach.

Poparzenie łukiem elektrycznym – zaistniałe 21 sierpnia 2026 r. w PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy spotkania zapoznali się też wnioskami z zakończonych już postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez OUG w Katowicach. Wśród nich były:

Wypadek spowodowany upadkiem z wysokości 6 metrów (21 marca 2026 r., Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie, w ZPMW).

Wypadek porażenia prądem elektrycznym (27 maja 2026 r., PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Piast” w Bieruniu).

Wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy po wstrząsie o energii 7×10³ J (28 maja 2026 r., PGG S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach).

Zawał zaistniały w dniu 9 czerwca 2026 r. w PGG S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach.

W czasie spotkania przypomniano i przedyskutowano zasady przeprowadzania szkoleń dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych. Przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego przekazał, że Rada Ochrony Pracy uznała pył krzemionkowy za jedno z najgroźniejszych zagrożeń onkologicznych w górnictwie. W związku z tym konieczne są rzetelne szkolenia załóg kopalnianych i restrykcyjne stosowanie odpowiedniej profilaktyki ochronnej w zakładach pracy. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora katowickiego OUG Witold Chowaniec.