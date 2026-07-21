Bezpieczeństwo w kopalniach pod lupą. Spotkanie w rybnickim OUG

Jak zwiększyć bezpieczeństwo górników w czasie pracy? Dyskutowali o tym przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z zakładowymi i oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy z KWK ROW.

KWK Szczygłowice. W rybnickim OUG rozmawiano o przyczynach wypadków w górnictwie.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo górników w czasie pracy? Dyskutowali o tym przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z zakładowymi i oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy z KWK ROW.

W czasie spotkania, które odbyło się w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku prezentowano wyniki kontroli prowadzonych przez rybnicki OUG i najczęściej stwierdzane przez kontrolerów uchybienia. Ważnym tematem było promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników kopalń.

W czasie spotkania mówiono też o przyczynach wypadków i zdarzeń badanych przez OUG w Rybniku:

zapalenia metanu i wypadku zbiorowego (5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 4 wypadki ciężkie oraz 11 wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy), które miały miejsce 22 stycznia 2025 w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie;

wyrzutu gazów i skał oraz wypadku zbiorowego (2 wypadki śmiertelne i 1 wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy), które miały miejsce 22 grudnia 2025 w KWK „Pniówek” w Pawłowicach;

wypadku zbiorowego (5 wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy), który miał miejsce 18 stycznia 2026 w KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku;

wypadku śmiertelnego, do którego doszło 24 marca 2026 w KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku;

wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, który zaistniał 28 kwietnia 2026 w KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach.

Tematem spotkania były też zmiany w przepisach górniczych oraz wnioski powypadkowe. Dotyczyły one sytuacji z 22 stycznia 2025 r., kiedy to w KWK „Knurów-Szczygłowice” (Ruch Szczygłowice) doszło do zapalenia metanu w rejonie ściany XVII.