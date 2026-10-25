Kraj i Świat

Beskidy: W poniedziałek ruszy przegląd górskich kolei na Żar i Czantorię

W poniedziałek rozpoczną się przeglądy techniczne kolei: linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a także kanapowej na Czantorię w Ustroniu, z której turyści będą mogli jednak korzystać w weekendy – podali ich właściciele. Nie działa też wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi.

Pap

25 października 2026, 09:54
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KLC

Kolej Linowa Czantoria

fot: KLC

W poniedziałek rozpoczną się przeglądy techniczne kolei: linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a także kanapowej na Czantorię w Ustroniu, z której turyści będą mogli jednak korzystać w weekendy – podali ich właściciele. Nie działa też wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi.

Przerwy w kursowaniu kolei Polskich Kolei Linowych

Jak poinformowały Polskie Koleje Linowe, przerwa techniczna wyciągu kanapowego na Mosorny Groń potrwa do 27 listopada. Wagoniki kolei linowo-terenowej na Żar ponownie ruszą 7 listopada. Przegląd wyciągu na Czantorię potrwa do 4 grudnia. Turyści będą jednak mogli korzystać z tej atrakcji w weekendy.

Szyndzielnia i Szczyrk

Bielska spółka komunalna ZIAD podała, że gondolowa kolej na Szyndzielnię przeglądowi zostanie poddana od 16 listopada do 4 grudnia.

Przeglądy kolei trwają w ośrodku Szczyrk Mountain Resort. Gondole na Halę Skrzyczeńską będą jednak w październiku kursowały tylko w weekendy, a w listopadzie - od 7 do 15.

Wyciąg na Skrzyczne poddany zostanie przeglądowi od 1 listopada; wznowi kursowanie wraz z początkiem sezonu zimowego.

Co sprawdzają konserwatorzy?

Podczas przeglądów konserwatorzy sprawdzają stan części ruchomych kolei, kanap lub gondoli, a także łożysk i podpór. Prześwietlane są liny nośne. Zużyte części zostaną wymienione.

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