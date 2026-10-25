Beskidy: W poniedziałek ruszy przegląd górskich kolei na Żar i Czantorię
W poniedziałek rozpoczną się przeglądy techniczne kolei: linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a także kanapowej na Czantorię w Ustroniu, z której turyści będą mogli jednak korzystać w weekendy – podali ich właściciele. Nie działa też wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi.
fot: KLC
Kolej Linowa Czantoria
fot: KLC
W poniedziałek rozpoczną się przeglądy techniczne kolei: linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a także kanapowej na Czantorię w Ustroniu, z której turyści będą mogli jednak korzystać w weekendy – podali ich właściciele. Nie działa też wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi.
Przerwy w kursowaniu kolei Polskich Kolei Linowych
Jak poinformowały Polskie Koleje Linowe, przerwa techniczna wyciągu kanapowego na Mosorny Groń potrwa do 27 listopada. Wagoniki kolei linowo-terenowej na Żar ponownie ruszą 7 listopada. Przegląd wyciągu na Czantorię potrwa do 4 grudnia. Turyści będą jednak mogli korzystać z tej atrakcji w weekendy.
Szyndzielnia i Szczyrk
Bielska spółka komunalna ZIAD podała, że gondolowa kolej na Szyndzielnię przeglądowi zostanie poddana od 16 listopada do 4 grudnia.
Przeglądy kolei trwają w ośrodku Szczyrk Mountain Resort. Gondole na Halę Skrzyczeńską będą jednak w październiku kursowały tylko w weekendy, a w listopadzie - od 7 do 15.
Wyciąg na Skrzyczne poddany zostanie przeglądowi od 1 listopada; wznowi kursowanie wraz z początkiem sezonu zimowego.
Co sprawdzają konserwatorzy?
Podczas przeglądów konserwatorzy sprawdzają stan części ruchomych kolei, kanap lub gondoli, a także łożysk i podpór. Prześwietlane są liny nośne. Zużyte części zostaną wymienione.