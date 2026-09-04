Benzyna może kosztować 7,99 zł/l. Ceny paliw nie wyhamują

Po powrocie 23-proc. VAT na wybrane paliwa ceny na stacjach wzrosły o ponad złotówkę, a w najbliższych dniach podwyżki będą kontynuowane - prognozuje e-petrol.pl. Benzyna E10 może kosztować 7,83-7,99 zł/l, a diesel 8,79-8,87 zł/l.

Po powrocie 23-proc. VAT na wybrane paliwa ceny na stacjach wzrosły o ponad złotówkę, a w najbliższych dniach podwyżki będą kontynuowane - prognozuje e-petrol.pl. Benzyna E10 może kosztować 7,83-7,99 zł/l, a diesel 8,79-8,87 zł/l.

Według e-petrol.pl, średnia cena benzyny E10 wynosi w pierwszym wrześniowym notowaniu 7,63 zł/l, oleju napędowego 8,39 zł/l, a autogazu 2,89 zł/l. W porównaniu z ostatnimi maksymalnymi cenami publikowanymi przez resort energii litr benzyny podrożał o 1,06 zł, a diesla o 1,03 zł.

Ceny nie wyhamują

W opinii analityków e-petrol.pl, wzrost cen paliw nie wyhamuje w najbliższych dniach. Na krajowym rynku hurtowym w ostatnim czasie doszło do dynamicznych podwyżek, które dopiero będą przenosić się na ceny detaliczne. Prognozowany przedział cen benzyny E10 na kolejny tydzień września to 7,83-7,99 zł/l, oleju napędowego 8,79-8,87 zł/l, a autogazu 2,90-2,99 zł/l.

Przypomniano, że od początku września przestał obowiązywać obniżony VAT na wybrane paliwa. Powrót stawki 23 proc. przełożył się na wzrost cen na stacjach o ponad złotówkę. Skala oczekiwanej podwyżki sprawiła, że w ostatnim dniu sierpnia kierowcy masowo ruszyli na stacje, a na części obiektów pojawiły się chwilowe braki paliwa.

Wzrost napięć geopolitycznych

Jednocześnie na podwyżki cen detalicznych wpływa sytuacja na międzynarodowych rynkach naftowych. W ostatnich dniach wzrost napięć geopolitycznych i problemów logistycznych przełożył się na dynamiczne podwyżki w krajowych cennikach rafinerii.

Hurtowe notowania benzyny 95-oktanowej po raz pierwszy od 2022 r. przekroczyły poziom 6 tys. zł za metr sześcienny. Cena diesla ponownie znalazła się powyżej 7 tys. zł za metr sześcienny, po raz pierwszy od marca tego roku. Obecnie krajowi producenci wyceniają metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 średnio na 6358,40 zł, a oleju napędowego na 7073 zł. W porównaniu z końcem sierpnia oznacza to wzrost odpowiednio o 447,20 zł i 554 zł.

e-petrol.pl przypomina, że mijający tydzień przyniósł napięcia geopolityczne i logistyczne, które wpłynęły na globalne rynki energetyczne. Cena ropy wyraźnie przekraczała 90 dolarów za baryłkę, a w ocenie autorów komentarza nie widać w najbliższym czasie trwałego odwrócenia tego trendu.

Kluczowe wydarzenia miały miejsce w rejonie Zatoki Perskiej. Oman odrzucił presję Iranu dotyczącą wspólnego pobierania opłat w cieśninie Ormuz, unikając tym samym otwartego starcia z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jednocześnie Irak zwiększył eksport ropy z 1,35 do 2,34 mln baryłek dziennie, stając się stabilniejszą alternatywą dla odbiorców surowca.

Na europejskim rynku paliw marże rafineryjne na benzynie Eurobob E5 wzrosły w środę do 62,07 dolarów za baryłkę, zbliżając się do historycznego rekordu z czerwca 2022 r. Dzień wcześniej wynosiły 55,62 dolarów za baryłkę. e-petrol.pl wskazuje, że na wzrost wpłynęła kumulacja problemów, w tym ataki na rafinerie na Bliskim Wschodzie i w Rosji, niskie zapasy w hubie Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia oraz niski stan wód na Renie, który ograniczył transport surowca barkami.