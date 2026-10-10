Będzie przebudowa węzła autostrady A4 w Chorzowie

Korkujące się skrzyżowania węzła z drogami prowadzącymi m.in. w stronę centrum Chorzowa i wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej mają zostać przebudowane i uzupełnione o sygnalizację świetlną. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad określa przedsięwzięcie jako modernizację układu komunikacyjnego węzła A4 z ul. Batorego i Oświęcimską w Chorzowie. Ul. Batorego to główna droga wjazdowa od autostrady A4 do Chorzowa, a ul. Oświęcimska prowadzi od węzła do rudzkiej dzielnicy Kochłowice.

Sześć ofert na przebudowę

Zgodnie z piątkową informacją Dyrekcji, w trwającym od czerwca br. przetargu wpłynęło sześć ofert. Za najkorzystniejszą uznano najtańszą, za 5,6 mln zł, którą złożyła firma Strabag Infrastruktura Południe. Termin na składanie ew. odwołań upływa 13 października br. Po uprawomocnieniu się decyzji GDDKiA chce podpisać umowę jeszcze w październiku br. Na realizację robót będzie sześć miesięcy (bez okresu zimowego). GDDKiA na platformie przetargowej wyszczególnia, że zamówienie obejmuje w szczególności przebudowę północnej łącznicy węzła A4 ze skrzyżowaniem z ul. Batorego (m.in. wydłużenie pasa dla relacji skrętnej w lewo i korektę geometrii w obrębie skrzyżowania) oraz przebudowę południowej łącznicy ze skrzyżowaniem z ul. Batorego (wykonanie dodatkowego pasa dla skrętu w lewo z przebudową dróg dla pieszych i rowerów). W obszarze węzła autostrady A4 wykonana zostanie sygnalizacja świetlna (z budową konstrukcji wsporczych pod projektowane sygnalizatory).

Ponadto przebudowane zostaną pobocza gruntowe, wykonane nowe konstrukcje nawierzchni, wymienione nawierzchnie dróg dla pieszych i rowerów, przebudowane elementy odwodnienia, wymienione istniejące bramownice oraz przebudowane i doświetlone przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów. Węzeł Chorzów jest częścią odcinka autostrady A4 wiodącego od węzła Gliwice Kleszczów, przez Gliwice Sośnicę (węzeł z A1) do węzła Katowice Murckowska (węzeł z DK86). Odcinek ten oddano do użytku w 2005 r. Od tego czasu jego obciążenie ruchem, także o charakterze lokalnym, wzrosło. Podczas przebudowy katowickiego węzła kolejowego i związanymi z tym zamknięciami wiaduktów kolejowych, przez węzeł Chorzów na A4 (a następnie ul. Oświęcimską i Gościnną w obrębie Rudy Śląskiej) odbywa się znaczna część ruchu między centrum Katowic, a południowo-zachodnimi dzielnicami tego miasta.(PAP) mtb/ drag/