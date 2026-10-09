Będą kolejne wykłady pod chmurką

Mają się czym pochwalić. Wygrali IV edycję konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Niebawem zrealizują swoje marzenia o nowym miejscu do nauki. Jeden ze sztandarowych projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to inwestycja nie tylko w szkolną infrastrukturę, ale przede wszystkim w nowoczesną edukację ekologiczną i rozwój młodego pokolenia. Nauka poza murami szkoły daje możliwość zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie i bezpośredni kontakt z przyrodą.

Za nami uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem – do Funduszu wpłynęło bowiem 170 wniosków, spośród których wybrano projekty zgłoszone przez 95 placówek oświatowych. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 6 611 784,52 zł.

– „Ekopracownia pod chmurką” to jeden z tych programów, które wpisały się już na stałe w kalendarz zarówno Funduszu, jak również szkół podstawowych i średnich z terenu całego województwa śląskiego. Trzy edycje za nami. 260 pracowni na świeżym powietrzu, które powstały, i kwota ponad 17 600 000 zł. Takie środki Fundusz przeznaczył dotychczas w tych trzech edycjach konkursu. Te liczby robią wrażenie. Podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu 95 nowych przestrzeni edukacyjnych na kwotę ponad 6 600 000 zł. Gdybyśmy to mieli spiąć klamrą, to powstało lub powstanie 355 Ekopracowni pod chmurką na kwotę ponad 24 mln zł – wyliczał Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, otwierając 30 września br. uroczystość wręczenia symbolicznych czeków.

Dotykanie natury

Podkreślił, że nowoczesna edukacja na miarę XXI w. to odchodzenie od nauki wyłącznie podręcznikowej.

– Chcemy, żeby dzieci dotykały natury, obserwowały ją, uczyły się poprzez doświadczenie. To jest edukacja, która zostaje w głowie na całe życie – przekonywał.

I właśnie misją Ekopracowni pod chmurką jest, aby edukacja wyszła poza tradycyjne sale lekcyjne. Każdy z nas, będąc kiedyś uczniem, pamięta doskonale, że nie ma efektywniejszego sposobu na chłonięcie wiedzy, jak właśnie dotyk i obserwacja. Nauka przez doświadczenie ma ogromną wartość.

– Dla uczniów nauka na świeżym powietrzu to radość i przyjemność. I właśnie dlatego tak pokaźne środki przeznaczamy na realizację programu. Z radością też komunikujemy o piątej edycji „Ekopracowni pod chmurką” w 2027 r. Zachęcamy do udziału w konkursie, aby nasze województwo śląskie szło w tym pięknym, zielonym kierunku, a młodzież miała dostęp nie tylko do tych narzędzi nowoczesnych, ale również przepięknych przestrzeni, które pozwolą na zdobywanie wiedzy nie tylko w zakresie przyrody, ale również geografii, chemii i innych przedmiotów – dodała Iwona Gejdel-Targosz, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach.

Senator Halina Bieda zwróciła uwagę na fakt, że nauka na świeżym powietrzu to również ruch wyrabiający odporność i sprzyjający dobrostanowi psychicznemu, zwłaszcza w dobie, kiedy młodzież spędza tak wiele czasu w wirtualnej przestrzeni.

– Ekopracownie pod chmurką to wspaniały pomysł. Sama jestem z wykształcenia geografem. Dzieci mogą mierzyć temperaturę, badać wilgotność, obserwować chmury. Takie doświadczenia są absolutnie priorytetowe. To jest geografia w najczystszej postaci – żywa, dotykalna, prawdziwa – akcentowała parlamentarzystka.

– Ekopracownie są dalekowzroczną inwestycją w nowoczesne, proekologiczne województwo, które przechodzi głęboką transformację. Uczymy młodych ludzi, że Śląsk może być zielony i oni są częścią tej zmiany – wskazał z kolei Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego.

– Nawet historia wyjątkowo dobrze przyswaja się w ekopracowni. Dzieci słuchają inaczej, gdy siedzą wśród drzew – mówiła Aleksandra Dyla, śląska kurator oświaty.

Liczył się dobry pomysł

Sami zaś zwycięzcy konkursu chętnie chwalili się nam swoimi pomysłami.

– Jesteśmy szkołą wiejską, więc stawiamy na ekologię i poznawanie przyrody. Zresztą już teraz to czynimy. Mamy w sąsiedztwie placówki gospodarstwo z baranami i dzieciaki je uwielbiają. W naszej Ekopracowni pod chmurką zasadzimy różne rośliny, będziemy obserwować zmiany pór roku – mówiła Elżbieta Ferfecka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Miarki w Zaborzu gmina Chybie.

– Powstanie „Koniakowski Kącik Wytchnienia. U nas tradycja splata się z naturą”. Mieliśmy dobry pomysł i wygraliśmy konkurs. Będzie wiata, łąka kwietna, donice. Ekopracownia pod chmurką stanowić będzie uzupełnienie naszego zaplecza edukacyjnego – przyznała Sylwia Michałek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.

Ekostrefa z altaną, grami ekologicznymi i tablicami informacyjnymi o roślinach powstanie w ZSP w Bestwince.

– Prowadzimy szkołę i przedszkole, a więc dzieci w różnym wieku będą korzystały z tego miejsca, przyswajając sobie wiedzę z dziedziny ekologii, geografii, przyrody, chemii i fizyki. Na świeżym powietrzu nauka przynosi najlepsze efekty – powiedziała Renata Cichowska-Gaździak, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince w powiecie bielskim.

– Jestem przekonana, że za jakiś czas będziemy mogli się cieszyć faktem, że w każdej placówce oświatowej w województwie śląskim działa bądź to Zielona pracownia, bądź Ekopracownia pod chmurką – podsumowała Iwona Gejdel-Targosz.