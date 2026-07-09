Barbórka w środku lata? Tylko w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry to miasto, gdzie barbórkowe tradycje żyją nawet w lipcu. Będzie można się o tym przekonać w najbliższych dniach.
fot: Urząd Miasta Tarnowskie Góry
Barbórka w środku lata w Tarnowskich Górach
fot: Urząd Miasta Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry to miasto, gdzie barbórkowe tradycje żyją nawet w lipcu. Będzie można się o tym przekonać w najbliższych dniach.
Tarnogórska impreza jest nawiązaniem do historii. Ma przypominać XVIII-wieczne lipcowe Bergfesty. Były one pierwszymi górniczymi świętami w regionie. To również w Tarnowskich Górach przed trzema wiekami zawiązało się jedno z pierwszych bractw imienia św. Barbary.
Tegoroczna Barbórka w środku lata rozpocznie się 10 lipca. W tym roku, z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór, potrwa nieco dłużej niż zwykle.
W piątek, 10 lipca, o godz. 21 całość rozpocznie się multimedialnym widowiskiem „Tarnogórskie Dzieje”. Będzie to opowieść o pięciu wiekach historii Tarnowskich Gór. Zabrzmią tam „Cztery Pory Roku” Vivaldiego w nowoczesnym opracowaniu Maxa Richtera czy „Sonety Tarnogórskie” opracowane z okazji jubileuszu miasta.
Żelaznym punktem programu będzie jak zwykle koncert na 100 pyrlików grany na kolejowych szynach, czyli glajzach, który odbędzie się na Rynku w niedzielę (12 lipca) o godz. 16. Również tego dnia odbędą się uroczystości w Parku Kunszt, czyli miejscu, w którym miał narodzić się śląski przemysł. Będą przypadać w 242. rocznicę odkrycia złóż srebronośnych w szybie Rudolphine.
Całość zakończy się w czwartek, 16 lipca. To właśnie wtedy brać górnicza przejdzie z pochodniami z Rynku do Parku Kunszt. Wydarzenie uświetni opowieść historyka Romana Balczarka. Początek o godz. 20.30.