Barbórka w środku lata? Tylko w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry to miasto, gdzie barbórkowe tradycje żyją nawet w lipcu. Będzie można się o tym przekonać w najbliższych dniach.

Tarnowskie Góry to miasto, gdzie barbórkowe tradycje żyją nawet w lipcu. Będzie można się o tym przekonać w najbliższych dniach.

Tarnogórska impreza jest nawiązaniem do historii. Ma przypominać XVIII-wieczne lipcowe Bergfesty. Były one pierwszymi górniczymi świętami w regionie. To również w Tarnowskich Górach przed trzema wiekami zawiązało się jedno z pierwszych bractw imienia św. Barbary.

Tegoroczna Barbórka w środku lata rozpocznie się 10 lipca. W tym roku, z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór, potrwa nieco dłużej niż zwykle.



W piątek, 10 lipca, o godz. 21 całość rozpocznie się multimedialnym widowiskiem „Tarnogórskie Dzieje”. Będzie to opowieść o pięciu wiekach historii Tarnowskich Gór. Zabrzmią tam „Cztery Pory Roku” Vivaldiego w nowoczesnym opracowaniu Maxa Richtera czy „Sonety Tarnogórskie” opracowane z okazji jubileuszu miasta.