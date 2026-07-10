Energetyka

Balczun: W spółkach energetycznych ruszy pilotaż pomiaru local content

Spółki Orlen, Enea, Tauron i PGE zostaną objęte pilotażem pomiaru local content - poinformował w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Wykonawcy i podwykonawcy inwestycji będą przekazywać GUS m.in. dane o wydatkach na towary i usługi - dodał prezes urzędu Marek Cierpiał-Wolan.

Pap

10 lipca 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/MAP

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych

fot: FB/MAP

Spółki Orlen, Enea, Tauron i PGE zostaną objęte pilotażem pomiaru local content - poinformował w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Wykonawcy i podwykonawcy inwestycji będą przekazywać GUS m.in. dane o wydatkach na towary i usługi - dodał prezes urzędu Marek Cierpiał-Wolan.

W piątek szef Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) Wojciech Balczun oraz prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Marek Cierpiał-Wolan podpisali w siedzibie GUS w Warszawie porozumienie ws. współpracy i wymiany informacji przy realizacji zadań związanych z pomiarem udziału komponentu krajowego w procesach inwestycyjnych (local content).

Jak poinformował Balczun, pilotaż obejmuje swoim zasięgiem spółki energetyczne, czyli Orlen, Eneę, Tauron i Polską Grupę Energetyczną. Dodał, że szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom w obszarze morskiej energetyki wiatrowej (offshore).

- My razem wywieramy pewnego rodzaju presję na system, na gospodarkę i efekty tego już odczuwamy. Pewne rzeczy jeszcze się nie zadziały, ale otrzymujemy sygnał pozytywny ze strony spółek, czy gospodarki. Wszyscy już wiedzą, co to znaczy local content. Wiedzą, jak to jest ważne. Dają nam sygnały, mówiąc: "my już to w praktyce stosujemy" - wskazał Balczun.

Prezes GUS sprecyzował, że analizie będą poddawane umowy ws. strategicznych inwestycji zawarte do końca lipca br., których wartość co do zasady wynosi co najmniej 50 mln zł. GUS będzie zwracać się do wykonawców, którzy wygrali przetargi, a także do ich podwykonawców o szczegółowe informacje dotyczące kosztów pracy oraz wydatków na towary i usługi. Informacje te mają być zbierane zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym.

Wyniki pilotażu poznamy w styczniu 2027 r.

Jak zapowiedział Cierpiał-Wolan, wyniki pilotażu mają zostać przedstawione w styczniu 2027 r. Pilotaż ma służyć "skalibrowaniu" systemu i wypracowaniu metodologii przed właściwym, dużym badaniem, zaplanowanym na 2027 rok. Badanie ma objąć również sektory infrastrukturalny, technologiczno-cyfrowy, transportowy i zbrojeniowy - wyjaśnił szef GUS.

- Niedawno bank PKO BP opublikował analizę, w której pokazał, jak local content wpływa na wzrost gospodarczy, na PKB. Wystarczy, że zwiększylibyśmy o 10 proc. udział local content w polskiej gospodarce, to przekłada się na wzrost PKB o ponad 3 proc. i zwiększa dochody budżetu państwa o 30 mld zł. Więc to naprawdę są konkretne i wymierne liczby, które powodują, że nie możemy tego zlekceważyć - podkreślił Balczun.

Pytany przez dziennikarzy, jaki odsetek local content w offshore uzna za wystarczający, szef MAP odpowiedział, że "będzie cieszył się z każdego wzrostu". Zadeklarował, że nie ma planów wprowadzania formalnoprawnych regulacji czy ustaw dotyczących "local content".

Balczun poinformował także, że Kodeks dobrych praktyk local content, który został w czerwcu br. podpisany przez premiera Donalda Tuska, zostanie wkrótce wysłany przez MAP do spółek Skarbu Państwa i wszystkich samorządów oraz do przedsiębiorców.

Zaznaczył, że porozumienie ws. local content wpisuje się w szerszy europejski trend wzmacniania suwerenności gospodarczej, w ramach istniejącego porządku prawnego - zarówno polskiego jak i na poziomie UE. Dodał, że projekt opiera się na najlepszych praktykach krajów takich jak Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania, które od lat skutecznie stosują mechanizmy "local content" w ramach obowiązujących przepisów.

 Działania te odbywają się z poszanowaniem hasła "buy European" (kupuj europejskie), stanowiąc element mentalności i tożsamości tych systemów gospodarczych - podsumował minister.

Powiązane tematy:

energetyka tauron balczun local content

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

UOKiK zaskoczony stanowiskiem ministra finansów w sprawie kary dla Gazpromu. Czy Polska dostanie miliony?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zaskoczony stanowiskiem ministra finansów w sprawie egzekucji kary nałożonej na Gazprom i analizuje prawnie zaistniałą sytuację - poinformował PAP UOKiK. Szef MF twierdzi, że nie blokuje egzekucji należnych środków, a sprawa dotyczy wątpliwości formalnych.

OZE

Tusk: Farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego państwa

Polska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju - ocenił w piątek premier Donald Tusk. Podkreślił, że w obecnych czasach istotne jest, by energia kraju była niezależna od geopolitycznych turbulencji.

OZE

Stacja Choczewo przyjęła pierwszą moc z morskiej farmy wiatrowej

Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, budowanej przez Orlen i kanadyjskie Northland Power.

Paliwo

W przyszłym tygodniu możliwe podwyżki cen paliw na stacjach

Prognozy na przyszły tydzień wskazują na możliwość wzrostu cen na stacjach paliw; litr benzyny 95 może kosztować w przedziale 6,78-6,92 zł, oleju napędowego między 6,94 a 7,09 zł, a LPG od 3,16 do 3,23 zł - wynika z piątkowego komentarza e-petrol.pl.