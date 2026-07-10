Balczun: W spółkach energetycznych ruszy pilotaż pomiaru local content

Spółki Orlen, Enea, Tauron i PGE zostaną objęte pilotażem pomiaru local content - poinformował w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Wykonawcy i podwykonawcy inwestycji będą przekazywać GUS m.in. dane o wydatkach na towary i usługi - dodał prezes urzędu Marek Cierpiał-Wolan.

Spółki Orlen, Enea, Tauron i PGE zostaną objęte pilotażem pomiaru local content - poinformował w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Wykonawcy i podwykonawcy inwestycji będą przekazywać GUS m.in. dane o wydatkach na towary i usługi - dodał prezes urzędu Marek Cierpiał-Wolan.

W piątek szef Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) Wojciech Balczun oraz prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Marek Cierpiał-Wolan podpisali w siedzibie GUS w Warszawie porozumienie ws. współpracy i wymiany informacji przy realizacji zadań związanych z pomiarem udziału komponentu krajowego w procesach inwestycyjnych (local content).

Jak poinformował Balczun, pilotaż obejmuje swoim zasięgiem spółki energetyczne, czyli Orlen, Eneę, Tauron i Polską Grupę Energetyczną. Dodał, że szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom w obszarze morskiej energetyki wiatrowej (offshore).

- My razem wywieramy pewnego rodzaju presję na system, na gospodarkę i efekty tego już odczuwamy. Pewne rzeczy jeszcze się nie zadziały, ale otrzymujemy sygnał pozytywny ze strony spółek, czy gospodarki. Wszyscy już wiedzą, co to znaczy local content. Wiedzą, jak to jest ważne. Dają nam sygnały, mówiąc: "my już to w praktyce stosujemy" - wskazał Balczun.

Prezes GUS sprecyzował, że analizie będą poddawane umowy ws. strategicznych inwestycji zawarte do końca lipca br., których wartość co do zasady wynosi co najmniej 50 mln zł. GUS będzie zwracać się do wykonawców, którzy wygrali przetargi, a także do ich podwykonawców o szczegółowe informacje dotyczące kosztów pracy oraz wydatków na towary i usługi. Informacje te mają być zbierane zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym.

Wyniki pilotażu poznamy w styczniu 2027 r.

Jak zapowiedział Cierpiał-Wolan, wyniki pilotażu mają zostać przedstawione w styczniu 2027 r. Pilotaż ma służyć "skalibrowaniu" systemu i wypracowaniu metodologii przed właściwym, dużym badaniem, zaplanowanym na 2027 rok. Badanie ma objąć również sektory infrastrukturalny, technologiczno-cyfrowy, transportowy i zbrojeniowy - wyjaśnił szef GUS.

- Niedawno bank PKO BP opublikował analizę, w której pokazał, jak local content wpływa na wzrost gospodarczy, na PKB. Wystarczy, że zwiększylibyśmy o 10 proc. udział local content w polskiej gospodarce, to przekłada się na wzrost PKB o ponad 3 proc. i zwiększa dochody budżetu państwa o 30 mld zł. Więc to naprawdę są konkretne i wymierne liczby, które powodują, że nie możemy tego zlekceważyć - podkreślił Balczun.

Pytany przez dziennikarzy, jaki odsetek local content w offshore uzna za wystarczający, szef MAP odpowiedział, że "będzie cieszył się z każdego wzrostu". Zadeklarował, że nie ma planów wprowadzania formalnoprawnych regulacji czy ustaw dotyczących "local content".

Balczun poinformował także, że Kodeks dobrych praktyk local content, który został w czerwcu br. podpisany przez premiera Donalda Tuska, zostanie wkrótce wysłany przez MAP do spółek Skarbu Państwa i wszystkich samorządów oraz do przedsiębiorców.

Zaznaczył, że porozumienie ws. local content wpisuje się w szerszy europejski trend wzmacniania suwerenności gospodarczej, w ramach istniejącego porządku prawnego - zarówno polskiego jak i na poziomie UE. Dodał, że projekt opiera się na najlepszych praktykach krajów takich jak Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania, które od lat skutecznie stosują mechanizmy "local content" w ramach obowiązujących przepisów.