Z ostatnich informacji na temat fabryki polimerów w Policach wynika, że już na początku inwestycji pojawiały się analizy wskazujące na jej nieopłacalność - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Z ostatnich informacji na temat fabryki polimerów w Policach wynika, że już na początku inwestycji pojawiały się analizy wskazujące na jej nieopłacalność - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Zapowiedział, że na temat nieprawidłowości powstanie jawny raport. Na początku września zarząd Grupy Azoty złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieuzasadnionych wydatków na realizację inwestycji Polimery Police, które doprowadzić miały do wyrządzenia spółce wielomilionowej szkody majątkowej.

Kolejne zawiadomienie do prokuratury

Było to kolejne zawiadomienie do prokuratury w związku z nieprawidłowościami przy projekcie. Minister aktywów Wojciech Balczun w czwartkowej rozmowie z RMF FM na pytanie o to, czy śledztwo ws. tej inwestycji będzie miało dalszy ciąg, odpowiedział, że "zdecydowanie", ponieważ - jak mówił - w kontekście projektu pojawia się coraz więcej nowych informacji.

- Z ostatnich informacji wynika, że jeszcze w trakcie rozpoczęcia tej inwestycji pojawiły się analizy doradców, które wskazywały na nieopłacalność i pogarszające się perspektywy dla tego projektu - wskazał Balczun.

Szef MAP powiedział, że projekt "wyssał 18 mld zł płynności z całej Grupy Azoty" i zadłużył spółkę, choć była "w bardzo dobrej kondycji przed tą fatalną decyzją".

Zapytany, kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości, Balczun odparł, że zarówno menedżerowie, jak i politycy. Jak dodał, przy projekcie bezpośrednio interweniowali "najbardziej znani politycy".

Celem miała być dywersyfikacja działalności

Według zapowiedzi ministra, na temat projektu Polimery Police powstanie jawny raport. Balczun wskazał, że w jego ocenie to, kto podejmował poszczególne decyzje ws. inwestycji, będzie "w tym momencie już dosyć proste do udowodnienia".

Ze złożonego przez zarząd Grupy Azoty zawiadomienia wynika, że spółka realizująca projekt - Grupa Azoty Polyolefins - w latach 2021-2023 miała się rozrastać pod względem zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim i w obszarze marketingu bez uzasadnienia wynikającego ze stanu zaawansowania projektu czy możliwości operacyjnych.

Celem projektu Polimery Police miała być dywersyfikacja działalności Grupy Azoty oraz wejście na rynek nowoczesnych tworzyw sztucznych.

Odpowiedzialną za realizację projektu była Grupa Azoty Polyolefins, a generalnym wykonawcą został koreański koncern Hyundai Engineering. Produkcję uruchomiono etapowo w latach 2023-2024, jednak zakład nie osiągnął zakładanych parametrów operacyjnych.

Budżet projektu budowy Polimery Police wzrósł z początkowo zakładanych 4,5 mld zł do 7 mld zł. Realizacja inwestycji zwiększyła zadłużenie grupy do 18,2 mld zł. Po restrukturyzacji zadłużenie grupy spadło do 13,2 mld zł.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych i jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.