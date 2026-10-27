Balczun: MAP czeka na stanowisko Saudi Aramco ws. biznesu w Polsce
Ministerstwo Aktywów Państwowych czeka na stanowisko Saudi Aramco ws. biznesu w Polsce - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak dodał, z Saudyjczykami rozmawiać ma prezes Orlenu.
fot: aramco.com
Saudi Aramco
fot: aramco.com
Ministerstwo Aktywów Państwowych czeka na stanowisko Saudi Aramco ws. biznesu w Polsce - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak dodał, z Saudyjczykami rozmawiać ma prezes Orlenu.
Minister Balczun, pytany o odniesienie się do doniesień medialnych o tym, że saudyjski koncern paliwowy Saudi Aramco bada możliwość sprzedaży swojego biznesu w Polsce, odpowiedział:
"Wczoraj rozmawiałem z prezesem Orlenu, sytuacja jest dosyć dynamiczna, czekamy na wykrystalizowanie się stanowiska Saudi Aramco i wtedy się będziemy do tego odnosili".
- Dwa tygodnie temu zarząd Orlenu miał rozmowę z Saudi Aramco, gdzie pewien scenariusz został narysowany. Chcemy wiedzieć, czy on jest realizowany, czy być może jest inny, bo jest dużo spekulacji na rynku - dodał minister w rozmowie z dziennikarzami.
Jak poinformował, w najbliższym czasie, prawdopodobnie w tym tygodniu, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara ma rozmawiać z Saudi Aramco.
- Monitorujemy sytuację - powiedział Balczun. Saudi Aramco ma m.in. 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.