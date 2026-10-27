Balczun: MAP czeka na stanowisko Saudi Aramco ws. biznesu w Polsce

Ministerstwo Aktywów Państwowych czeka na stanowisko Saudi Aramco ws. biznesu w Polsce - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak dodał, z Saudyjczykami rozmawiać ma prezes Orlenu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych czeka na stanowisko Saudi Aramco ws. biznesu w Polsce - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak dodał, z Saudyjczykami rozmawiać ma prezes Orlenu.

Minister Balczun, pytany o odniesienie się do doniesień medialnych o tym, że saudyjski koncern paliwowy Saudi Aramco bada możliwość sprzedaży swojego biznesu w Polsce, odpowiedział:

"Wczoraj rozmawiałem z prezesem Orlenu, sytuacja jest dosyć dynamiczna, czekamy na wykrystalizowanie się stanowiska Saudi Aramco i wtedy się będziemy do tego odnosili".

- Dwa tygodnie temu zarząd Orlenu miał rozmowę z Saudi Aramco, gdzie pewien scenariusz został narysowany. Chcemy wiedzieć, czy on jest realizowany, czy być może jest inny, bo jest dużo spekulacji na rynku - dodał minister w rozmowie z dziennikarzami.

Jak poinformował, w najbliższym czasie, prawdopodobnie w tym tygodniu, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara ma rozmawiać z Saudi Aramco.