Balczun: Local content ma być motorem napędowym dla polskich firm

Local content ma być motorem napędowym dla polskich firm - powiedział w czwartek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Poinformował też, że powołał zespół, który ma wspierać udział krajowych firm w kluczowych przetargach poprzez wypracowanie odpowiednich instrumentów finansowych.

Local content ma być motorem napędowym dla polskich firm - powiedział w czwartek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Poinformował też, że powołał zespół, który ma wspierać udział krajowych firm w kluczowych przetargach poprzez wypracowanie odpowiednich instrumentów finansowych.

Podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei Balczun zwracał uwagę na potrzebę zwiększania udziału polskich firm w kluczowych projektach realizowanych w polskiej gospodarce. Wskazał tu na transformację energetyczną, w tym budowę farm wiatrowych na morzu, czy budowę elektrowni atomowej.

Local content odpowiedzią dla wzmacniania gospodarki

- Local content stał się immanentną częścią naszego gospodarczego świata. Wszyscy o tym mówimy, wszyscy mamy w tej chwili świadomość, że jest to fundament i jeden z "driverów" polskiej gospodarki i utrzymania jej na ścieżce wzrostu gospodarczego - powiedział Balczun.

Podkreślił, że local content jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania polskiej gospodarki.

- Chcemy, żeby local content stał się takim "driverem" dla firm. To nie jest protekcjonizm państwowy - dodał minister.

Szef MAP zapowiedział również kontynuację działań w zakresie promocji local content. To m.in. strona internetowa, webinaria, konferencje, a także dialog z firmami.

- Jednocześnie w ramach tych wszystkich doświadczeń z ostatnich miesięcy powołałem też taki specjalny zespół, który pracuje pod kątem instrumentów finansowych, które są również bardzo istotne z punktu widzenia local content. Bardzo często barierą wejścia w te duże projekty są kwestie gwarancji. Wiemy, że musimy stwarzać maksymalnie szeroką przestrzeń do tego, żeby polskie firmy czy firmy krajowe mogły w takich przetargach wziąć udział - poinformował Balczun.

Prezeska Totalizatora Sportowego Beata Stelmach poinformowała, mówiąc o local content, że deweloperzy spółki opracowali w pełni polskie kasyno internetowe. Będzie to drugie, poza Total Casino, kasyno internetowe Totalizatora.