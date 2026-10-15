Balczun: Local content ma być motorem napędowym dla polskich firm
Local content ma być motorem napędowym dla polskich firm - powiedział w czwartek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Poinformował też, że powołał zespół, który ma wspierać udział krajowych firm w kluczowych przetargach poprzez wypracowanie odpowiednich instrumentów finansowych.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Wojciech Balczun
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Local content ma być motorem napędowym dla polskich firm - powiedział w czwartek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Poinformował też, że powołał zespół, który ma wspierać udział krajowych firm w kluczowych przetargach poprzez wypracowanie odpowiednich instrumentów finansowych.
Podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei Balczun zwracał uwagę na potrzebę zwiększania udziału polskich firm w kluczowych projektach realizowanych w polskiej gospodarce. Wskazał tu na transformację energetyczną, w tym budowę farm wiatrowych na morzu, czy budowę elektrowni atomowej.
Local content odpowiedzią dla wzmacniania gospodarki
- Local content stał się immanentną częścią naszego gospodarczego świata. Wszyscy o tym mówimy, wszyscy mamy w tej chwili świadomość, że jest to fundament i jeden z "driverów" polskiej gospodarki i utrzymania jej na ścieżce wzrostu gospodarczego - powiedział Balczun.
Podkreślił, że local content jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania polskiej gospodarki.
- Chcemy, żeby local content stał się takim "driverem" dla firm. To nie jest protekcjonizm państwowy - dodał minister.
Szef MAP zapowiedział również kontynuację działań w zakresie promocji local content. To m.in. strona internetowa, webinaria, konferencje, a także dialog z firmami.
- Jednocześnie w ramach tych wszystkich doświadczeń z ostatnich miesięcy powołałem też taki specjalny zespół, który pracuje pod kątem instrumentów finansowych, które są również bardzo istotne z punktu widzenia local content. Bardzo często barierą wejścia w te duże projekty są kwestie gwarancji. Wiemy, że musimy stwarzać maksymalnie szeroką przestrzeń do tego, żeby polskie firmy czy firmy krajowe mogły w takich przetargach wziąć udział - poinformował Balczun.
Prezeska Totalizatora Sportowego Beata Stelmach poinformowała, mówiąc o local content, że deweloperzy spółki opracowali w pełni polskie kasyno internetowe. Będzie to drugie, poza Total Casino, kasyno internetowe Totalizatora.
- Właśnie dzisiaj, czekaliśmy z tą informacją do EFNI, uruchomiliśmy na własnej platformie (...), drugie kasyno (internetowe), które jest w 100 proc. local content - powiedziała.