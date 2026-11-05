Górnictwo

Balczun: Bloki węglowe mogą jeszcze przez lata stabilizować polski system

Stare bloki węglowe, tzw. dwusetki, mogą jeszcze sporo lat stabilizować polski system energetyczny, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na międzynarodowym rynku gazu - ocenił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podczas konferencji EuroPOWER & OZE POWER.

Pap

5 listopada 2026, 11:48
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Balczun

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Stare bloki węglowe, tzw. dwusetki, mogą jeszcze sporo lat stabilizować polski system energetyczny, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na międzynarodowym rynku gazu - ocenił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podczas konferencji EuroPOWER & OZE POWER.

Na  atom Polska musi jeszcze poczekać

- Ja podchodzę do tego pragmatycznie. Nie robię z tego narracji politycznej, bo mówiąc wprost, nasi oponenci, dzisiejsza opozycja mówi o jakimś wielkim comeback'u węgla, o budowaniu nowych kopalń. Nie o tym mówimy. My mówimy o tym, że mając własne surowce, które są źródłem produkcji energii w Polsce, musimy w pewnym sensie, stabilizując system, je w jakimś tam zakresie i proporcjach ochronić - powiedział Balczun.

 Jak zauważył, w podpisanym porozumieniu ze stroną społeczną dotyczącym likwidacji górnictwa węgla kamiennego, perspektywa ta została określona na 2049 rok. 

- Te procesy znacząco przyspieszyły, ale też nie musimy w tej chwili stać w awangardzie, za wszelką cenę likwidując górnictwo, czy likwidując dwusetki, bloki węglowe, które mogą jeszcze sporo lat stabilizować system. Zwłaszcza że widzimy, co się dzieje z cenami gazu - dodał minister, odnosząc się do sytuacji na rynkach międzynarodowych. 

Zauważył w tym kontekście, że na źródła energetyki jądrowej, Polska musi jeszcze poczekać.

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