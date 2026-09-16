PGE Polska Grupa Energetyczna miała 4,05 mld zł zysku netto w I półroczu 2026 r. w porównaniu z 7,12 mld zł straty netto rok wcześniej - wynika z opublikowanego we wtorek raportu finansowego grupy. Przychody w I półroczu wyniosły 32,72 mld zł wobec 30,97 mld zł rok wcześniej.

PGE Polska Grupa Energetyczna miała 4,05 mld zł zysku netto w I półroczu 2026 r. w porównaniu z 7,12 mld zł straty netto rok wcześniej - wynika z opublikowanego we wtorek raportu finansowego grupy. Przychody w I półroczu wyniosły 32,72 mld zł wobec 30,97 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający za akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3,95 mld zł w porównaniu ze stratą w wysokości 7,19 mld zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA - czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację - wyniósł 8,2 mld zł w I półroczu wobec 7,66 mld zł rok wcześniej, a EBITDA w ujęciu powtarzalnym - oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym - wyniosła 8,1 mld zł wobec 7,6 mld zł rok wcześniej.

Wynik potwierdził silną pozycję Grupy PGE

W samym II kwartale 2026 r. PGE miała 15,26 mld zł przychodów ze sprzedaży i 2,01 mld zł zysku netto w porównaniu z 13,8 mld zł przychodów i 9,6 mld zł straty netto w II kwartale 2025 r.

"Drugi kwartał 2026 roku potwierdził silną pozycję Grupy PGE na rynku energetycznym w Polsce. Wypracowaliśmy solidny powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 3,96 mld zł, do czego w istotnym stopniu przyczyniły się rekordowe wyniki segmentów energetyki gazowej i ciepłownictwa. To pokazuje, że zrealizowane przez nas inwestycje, jak Elektrownia Gazowa PGE Gryfino Dolna Odra i Elektrociepłownia Czechnica 2 już dziś przynoszą korzyści i wzmacniają nasz potencjał" - skomentował wyniki prezes PGE Dariusz Lubera, cytowany w informacji prasowej.

PGE podała też, że w II kw. wyprodukowała 13,46 TWh energii elektrycznej netto wobec 11,43 TWh w II kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 18 proc. rdr. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,05 TWh, co oznacza wzrost o 17 proc. rdr, z węgla kamiennego - 3,78 TWh, co oznacza 39 proc. więcej rdr, a z gazu ziemnego - 1,76 TWh, co oznacza spadek o 6 proc. względem analogicznego okresu w 2025 r.

Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w II kwartale 2026 roku osiągnęła 0,54 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,33 TWh, o 50 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 r. - podano.

"Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,82 TWh, czyli o 4 proc. więcej rdr. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 7,38 TWh, czyli o 5 proc. mniej rdr. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 7,62 PJ, czyli o 2 proc. więcej niż w II kwartale 2025 roku" - wskazała PGE.

Grupa poinformowała także, że średni koszt emisji CO2 w segmentach energetyki węglowej, ciepłownictwa i energetyki gazowej wyniósł 310 zł/MWh, co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Natomiast średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez te segmenty w II kwartale 2026 r. wyniosła 507 zł/MWh i była niższa o 2 zł/MWh w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.