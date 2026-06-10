Kraj i Świat

Awaria aplikacji dużego banku

Doszło do awarii aplikacji Banku Pekao - wynika ze środowego komunikatu banku. Chodzi o aplikacje na telefonach z systemem Android, w przypadku których są problemy m.in. z korzystaniem z Blika.

Pap

10 czerwca 2026, 12:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay

Zawsze warto mieć przy sobie gotówkę

fot: pixabay

Doszło do awarii aplikacji Banku Pekao - wynika ze środowego komunikatu banku. Chodzi o aplikacje na telefonach z systemem Android, w przypadku których są problemy m.in. z korzystaniem z Blika.

"U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają" - podał w środę Bank Pekao na swoich stronach internetowych.

Bank radzi, aby osoby, które nie mogą się zalogować do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android, bo nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS, skorzystały z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania lub otworzyły stronę w trybie incognito, ewentualnie żeby wyczyściły pamięć podręczną przeglądarki.

"Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić" - czytamy w informacji banku. "Po pobraniu kodu SMS pojawi się możliwość dodania przeglądarki do zaufanych. Pomiń ten krok klikając przycisk Później" - czytamy w komunikacie.

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