Autobusy spalinowe lepsze niż elektryki? Jest apel w tej sprawie

Związek Powiatów Polskich chce przywrócenia dofinansowania na zakup autobusów spalinowych oraz tzw. miękkich hybryd (MHEV). Twierdzi, że sprawdzają się lepiej niż elektryki.

Autobusy spalinowe sprawdzają się lepiej niż te z napędem elektrycznym?

Związek Powiatów Polskich chce przywrócenia dofinansowania na zakup autobusów spalinowych oraz tzw. miękkich hybryd (MHEV). Twierdzi, że sprawdzają się lepiej niż elektryki.

Jak czytamy w oświadczeniu Związku Powiatów Polskich, autobusy spalinowe i hybrydy są najlepiej dostosowane do potrzeb powiatów i ich możliwości finansowych. ZPP zwraca uwagę, że wycofano się z ich finansowania.

- Jeszcze do niedawna były one uwzględniane w programach wspierających transport zero- i niskoemisyjny, jednak zostały z nich wyłączone na skutek modyfikacji kryteriów poszczególnych programów wsparcia – pisze Związek Powiatów Polskich.

Jak argumentuje ZPP, autobusy elektryczne nie sprawdzają się w powiatowych warunkach. Tego typu pojazdy mają być zbyt kosztowne w utrzymaniu, co z kolei zmusza samorządy do likwidacji linii autobusowych.

Związek zwraca też uwagę na nowe, rygorystyczne wymogi. Od 2028 roku na liniach z dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie będą mogły jeździć autobusy starsze niż 20 lat, a od 2036 roku – starsze niż 15 lat.

- Z jednej strony nakładany jest obowiązek wymiany taboru na pojazdy spełniające wymóg wiekowy, z drugiej strony brak jest dostępnego finansowania zakupu pojazdów o napędzie ekonomicznie i technicznie dopasowanym do eksploatacji w warunkach komunikacji powiatowej – argumentuje ZPP.

Dlatego Związek zwraca się o przeanalizowanie ponownego objęcia wsparciem autobusów z napędem spalinowym oraz miękkich hybryd w programach finansowanych ze środków krajowych i unijnych.