Kraj i Świat

Autobusy spalinowe lepsze niż elektryki? Jest apel w tej sprawie

Związek Powiatów Polskich chce przywrócenia dofinansowania na zakup autobusów spalinowych oraz tzw. miękkich hybryd (MHEV). Twierdzi, że sprawdzają się lepiej niż elektryki.

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Robert Passia

14 lipca 2026, 14:41
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Katowice

Autobusy spalinowe sprawdzają się lepiej niż te z napędem elektrycznym?

fot: UM Katowice

Związek Powiatów Polskich chce przywrócenia dofinansowania na zakup autobusów spalinowych oraz tzw. miękkich hybryd (MHEV). Twierdzi, że sprawdzają się lepiej niż elektryki.

Jak czytamy w oświadczeniu Związku Powiatów Polskich, autobusy spalinowe i hybrydy są najlepiej dostosowane do potrzeb powiatów i ich możliwości finansowych. ZPP zwraca uwagę, że wycofano się z ich finansowania.

- Jeszcze do niedawna były one uwzględniane w programach wspierających transport zero- i niskoemisyjny, jednak zostały z nich wyłączone na skutek modyfikacji kryteriów poszczególnych programów wsparcia – pisze Związek Powiatów Polskich.

Jak argumentuje ZPP, autobusy elektryczne nie sprawdzają się w powiatowych warunkach. Tego typu pojazdy mają być zbyt kosztowne w utrzymaniu, co z kolei zmusza samorządy do likwidacji linii autobusowych.

Związek zwraca też uwagę na nowe, rygorystyczne wymogi. Od 2028 roku na liniach z dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie będą mogły jeździć autobusy starsze niż 20 lat, a od 2036 roku – starsze niż 15 lat.

- Z jednej strony nakładany jest obowiązek wymiany taboru na pojazdy spełniające wymóg wiekowy, z drugiej strony brak jest dostępnego finansowania zakupu pojazdów o napędzie ekonomicznie i technicznie dopasowanym do eksploatacji w warunkach komunikacji powiatowej – argumentuje ZPP.

Dlatego Związek zwraca się o przeanalizowanie ponownego objęcia wsparciem autobusów z napędem spalinowym oraz miękkich hybryd w programach finansowanych ze środków krajowych i unijnych. 

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