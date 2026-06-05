Górnictwo

ARP: W kwietniu tego roku droższy węgiel dla energetyki i ciepłownictwa

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki w kwietniu 2026 r. był droższy o 4,8 proc. niż w marcu br., a węgiel dla ciepłownictwa droższy o 3,9 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Pap

5 czerwca 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/M. Dorosiński

Z danych ARP wynika też, że kwiecień 2026 r. przyniósł stabilizację cen węgla na świecie

fot: ARC/M. Dorosiński

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki w kwietniu 2026 r. był droższy o 4,8 proc. niż w marcu br., a węgiel dla ciepłownictwa droższy o 3,9 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Wobec kwietnia 2025 r. węgiel dla energetyki był w kwietniu 2026 r. tańszy o 12,8 proc., a węgiel dla ciepłownictwa - tańszy o 14,7 proc.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa, na tle cen międzynarodowych.

Zgodnie z najnowszymi danymi wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki wyniosła w kwietniu 2026 r. 308,46 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 14,12 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii), wobec 294,37 zł (294,37 za gigadżul) w marcu, 309,50 zł (14,35 za gigadżul) w lutym, 321,26 zł (14,72 zł za gigadżul) w styczniu i 336,11 zł (15,45 zł za gigadżul) w grudniu 2025 r.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w kwietniu br. 407,38 zł (17,69 za gigadżul), przy 392,25 zł (16,99 za gigadżul) w marcu, 398,39 zł za tonę (17,23 zł za gigadżul) w lutym, 397,79 zł (17,22 zł za gigadżul) w styczniu i 411,22 zł (17,89 zł za gigadżul) w grudniu ub. roku.

Z danych ARP wynika też, że kwiecień 2026 r. przyniósł stabilizację cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) nie zmieniły się w porównaniu z marcem 2026 r., lecz są niższe o 16,1 proc., niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów wyniosła w kwietniu 2026 r. 97,43 dolarów za tonę węgla dla energetyki oraz 122,05 dolarów za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Zgodnie ze środową informacją ARP główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego miały w maju br. trend wzrostowy, przy czym rynek CIF ARA miał najwyższą dynamikę: indeks dzienny dla węgla o wysokiej wartości opałowej 6 000 kcal/kg osiągnął tam na 29 maja wartość 127,67 dolarów za tonę.

Według ARP wśród czynników wpływających w maju br. na europejskie notowania spot węgla wysokoenergetycznego były: oczekiwania wzrostu popytu na węgiel w okresie letnim przy utrzymującej się zmienności cen gazu wynikającej z napięć na linii USA-Iran, zawieranie transakcji na rynku fizycznym przy podwyższonych poziomach cen, wyższe przewidywania wskaźników na najbliższe miesiące dla niemieckiej energetyki węglowej, niż dla gazowej oraz prognozowane na lato dodatnie odchylenia temperatur od normy wieloletniej w Europie.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego, tworzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu, to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wskaźniki te bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego (loco kopalnia) w warunkach jakościowych zoptymalizowanych do potrzeb odbiorców. 

Natomiast źródłem danych do obliczania wskaźników są dane krajowych producentów węgla kamiennego pozyskiwane przez katowicki Oddział ARP, w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, którego organem prowadzącym jest Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin (obecnie Minister Energii).

 

Powiązane tematy:

węgiel cena węgla ciepłownictwo energetyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Węgiel kamienny

Zatrudnienie w górnictwie spada, kurczą się też kopalniane zwały

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą kwietnia 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Węgiel kamienny

Prof. Malecha: Pekin, Delhi budują potęgę na węglu, sprzedając nam panele i wiatraki

- Nowoczesne elektrownie węglowe to szczyt najnowszych osiągnięć technologicznych, a nie skansen jak chcieliby promotorzy i aktywiści OZE. Chiny, będące gospodarką bezwzględnie stawiającą na nowoczesność, każdego roku oddają do użytku dziesiątki gigawatów nowych mocy węglowych – w samym 2025 roku aż 75 GW. Trudno w tym kontekście mówić o schyłku węgla; dane globalne wskazują raczej na jego systematyczny rozkwit, podyktowany potrzebą taniej energii oraz stabilności systemowej. Pekin, Delhi i inne stolice Azji budują potęgę na węglu, sprzedając nam jednocześnie panele i wiatraki - podkreśla prof. dr hab. inż. Ziemowit Miłosz Malecha z Wydziału Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, we wstępie do raportu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego pt.  „Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski”, który publikujemy w obszernych fragmentach.

Surowce

ZŁAP BOXA KGHM – inspiracje ukryte w pudełku

Jak w ciekawy i nowoczesny sposób przybliżyć dzieciom i młodzieży wartości KGHM? Koordynatorzy programu edukacyjnego „Kompetentni w branży – KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym” znaleźli na to sposób.  Akcja #ZŁAPBOXAKGHM to nowoczesne podejście do edukacji poprzez zabawę i spopularyzowany przez social media globalny fenomen blindboxów. Działania prowadzono w szkołach patronackich oraz podczas wydarzeń sportowych w Lubinie.

Polecane
LW Bogdanka

Punkty konsultacyjne PGG? Pracownicy chętnie z nich korzystają

W działających w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej Punktach Konsultacyjnych  pracownicy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępnych instrumentów osłonowych oraz możliwości skorzystania z nich. To miejsca, w których można zapytać m.in. o urlopy górnicze, urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne, zasady składania wniosków, wymagane dokumenty, uprawnienia emerytalne, staż pracy oraz kwestie związane z procedurami prowadzonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.