Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Nadwiślańską Agencją Turystyczną Sp. z o.o. umowy pożyczek o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Finansowanie zostanie przeznaczone na modernizację dwóch hoteli spółki: Hotelu NAT*** w Kołobrzegu oraz Hotelu NAT*** w Piwnicznej-Zdroju - informują w ARP.

ARP podpisała z NAT umowy pożyczek o łącznej wartości ponad 12 mln zł

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Nadwiślańską Agencją Turystyczną Sp. z o.o. umowy pożyczek o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Finansowanie zostanie przeznaczone na modernizację dwóch hoteli spółki: Hotelu NAT*** w Kołobrzegu oraz Hotelu NAT*** w Piwnicznej-Zdroju - informują w ARP.

Jak informuje ARP, inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo i funkcjonowanie obu obiektów oraz podnieść standard oferty wypoczynkowej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. Prace obejmą przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w hotelu w Kołobrzegu oraz modernizację systemu grzewczego w Piwnicznej-Zdroju.

Dwa projekty, jeden cel

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy i modernizacji Hotelu NAT*** Kołobrzeg. Zgodnie z komunikatem ARP prace mają podnieść standard budynku oraz ochrony przeciwpożarowej, a także zwiększyć atrakcyjność obiektu jako miejsca wypoczynku.

Druga inwestycja obejmuje modernizację źródła ciepła w Hotelu NAT*** Piwniczna-Zdrój. Zakres prac przewiduje kompleksowy remont kotłowni, instalację nowych kotłów grzewczych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Celem obu przedsięwzięć jest unowocześnienie infrastruktury technicznej hoteli, poprawa ich funkcjonalności oraz stworzenie lepszych warunków do dalszego rozwoju oferty wypoczynkowej NAT.

Rosnący ruch turystyczny

ARP podkreśla, że polska baza noclegowa odpowiada na rosnące zainteresowanie turystyką i zmieniające się oczekiwania gości. Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, od stycznia do listopada 2025 r. z turystycznej bazy noclegowej w Polsce skorzystało o 9,9 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rosnący ruch turystyczny stwarza dla branży nowe możliwości, ale jednocześnie wymaga unowocześniania obiektów noclegowych. Agencja zwraca uwagę, że modernizacja hoteli działających w atrakcyjnych lokalizacjach może być równie istotna dla rozwoju turystyki jak budowa nowych obiektów.

ARP: Modernizacja wzmacnia potencjał regionów

– Polska ma ogromny potencjał turystyczny, a jego wykorzystanie zależy między innymi od jakości obiektów, które już funkcjonują na rynku. Rozwój branży nie zawsze oznacza budowę nowych hoteli. Równie ważna jest modernizacja tych, które dzięki atrakcyjnemu położeniu od lat przyciągają gości. Takie inwestycje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał turystyczny poszczególnych regionów, a także wzmacniają pozycję firm o ugruntowanej pozycji na rynku – mówi Krzysztof Telega, wiceprezes zarządu ARP S.A.

Agencja wskazuje, że finansowanie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej realizację niezbędnych prac bez nadmiernego obciążania bieżącej działalności hotelowej.

– Remont hotelu, który ma za sobą kilkadziesiąt sezonów, to nie tylko kosmetyczne odświeżenie, lecz przede wszystkim poważna inwestycja w instalacje, bezpieczeństwo pożarowe i efektywność energetyczną budynku. Dlatego zaproponowaliśmy finansowanie z długim okresem karencji i atrakcyjnymi warunkami, które pozwolą spółce przeprowadzić niezbędne prace bez nadmiernego obciążania bieżącej działalności – mówi Tomasz Król, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach ARP S.A.

NAT buduje nowoczesny portfel hotelowy

Nadwiślańska Agencja Turystyczna deklaruje, że chce w pełni wykorzystać potencjał nieruchomości zlokalizowanych w atrakcyjnych destynacjach turystycznych. Modernizacje mają zwiększać wartość obiektów, poprawiać ich wyniki operacyjne i wzmacniać pozycję rynkową spółki.

– Posiadamy portfel nieruchomości zlokalizowanych w jednych z najatrakcyjniejszych destynacji turystycznych w kraju i chcemy w pełni wykorzystać ich potencjał biznesowy. Naszym celem jest budowa nowoczesnego, spójnego i rentownego portfela hotelowego. Będziemy koncentrować się na inwestycjach, które pozwolą istotnie zwiększyć wartość nieruchomości, poprawić wyniki operacyjne obiektów i wzmocnić ich pozycję rynkową – podkreśla Daniel Mączyński, prezes zarządu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

Spółka zapowiada kolejne długoterminowe przedsięwzięcia remontowe i inwestycyjne. Będą one obejmować m.in. dostosowanie obiektów do wymogów przeciwpożarowych i budowlanych oraz zwiększanie efektywności ich działania.

Wsparcie dla polskiej turystyki

Inwestycje w Kołobrzegu i Piwnicznej-Zdroju wpisują się w działania NAT ukierunkowane na poprawę funkcjonowania obiektów i podnoszenie standardu wypoczynku. ARP deklaruje, że będzie towarzyszyć spółce w kolejnych etapach tego procesu.

Agencja podkreśla, że wspieranie takich projektów pozwala lepiej wykorzystać potencjał poszczególnych regionów oraz wzmacniać atrakcyjność polskiej oferty turystycznej.

ARP jest instytucją wspierającą rozwój polskich przedsiębiorstw, m.in. poprzez finansowanie inwestycji i procesów restrukturyzacyjnych.