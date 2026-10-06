Modernizacja instalacji odpylania spiekalni huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się w 2026 r. Koszt inwestycji to prawie 60 mln zł - zapowiedział ArcelorMittal Poland w komunikacie.

Modernizacja instalacji odpylania spiekalni huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się w 2026 r. Koszt inwestycji to prawie 60 mln zł - zapowiedział ArcelorMittal Poland w komunikacie.

To jedna z kluczowych inwestycji poprawiających warunki pracy, która ma również znaczący wpływ na otoczenie zakładu – umożliwi osiągnięcie poziomu emisji pyłu poniżej 5 mg/Nm³ w strefie sortowania spieku a w części wyładowczej taśm spiekalniczych oraz w pobliżu silosów do magazynowania pyłu i wapna – 10 mg/Nm3.

Taśmy spiekalnicze służą do produkcji spieku, czyli wsadu do procesu wielkopiecowego. To tu następuje proces spiekania rud żelaza z dodatkami, po to, aby uzyskać jednorodny produkt (spiek) o odpowiednich parametrach przeznaczony do produkcji surówki w wielkim piecu.

Jak inwestycja będzie wyglądać w praktyce?

- W sortowni spieku obecny elektrofiltr zastąpimy nowym filtrem workowym, który będzie odpylał cały budynek. Zmodernizowana zostanie także instalacja rurociągów odpylających wewnątrz hali. Dodatkowo planujemy cztery nowe kompaktowe filtry workowe, które będą zabudowane specjalnie dla silosów pyłu i wapna – wyjaśnia Jarosław Kuna, kierownik projektu ze strony biura inwestycji.

Inwestycja potrwa około 1,5 roku i zaangażuje dziesiątki osób: konstruktorów, automatyków, technologów, mechaników, elektryków, specjalistów BHP i wielu innych. Firma wymieni setki metrów rur i kształtek o dużych średnicach, które muszą wytrzymać ścierne oddziaływanie pyłu spiekalniczego.

- Do montażu nowych filtrów i instalacji wykorzystamy ciężkie żurawie – dźwigi zdolne podnieść kilkadziesiąt ton, bo filtr workowy o przepływie około 400 000 m3/h to konstrukcja wysoka i ciężka, jak mały budynek mieszkalny.Możliwości odpylania takiego filtra workowego są niesamowite – gdyby zamontować ten filtr do 20 bloków 10-piętrowych, całe powietrze w tych budynkach zostałoby wymienione zaledwie w ciągu godziny! – wyjaśnia Rafał Wojdyła, kierownik projektu z ramienia spiekalni.

To nie wszystko. W styczniu ruszyła modernizacja taśm spiekalniczych numer 1 i 3. Projekt o wartości prawie 7 mln zł zapewni wsad dla wielkiego pieca nr 3, a także poprawi efektywność procesu spiekania, jakość produktu oraz bezpieczeństwo pracy, a także ograniczy ryzyko przestojów.