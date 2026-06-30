Polecane
Po szychcie

Andaluzja ze Śląska – historia kopalni, o której pamiętają w Piekarach Śląskich

Nazwa Andaluzja na świecie kojarzy się oczywiście z regionem w Hiszpanii, słynącym z gorącego klimatu, piaszczystych plaż oraz fascynującego dziedzictwa kulturowego łączącego wpływy europejskie i arabskie. Z kolei dla mieszkańców Piekar Śląskich (i okolicznych miejscowości) Andaluzja to kopalnia, w której przez ponad 100 lat fedrowano węgiel. „Anda” – jak nazywali ją miejscowi – była jednym z filarów lokalnego przemysłu, a jej historia zakończyła się w 2014 r., kiedy wyburzoną wieżę wyciągową ostatniego i zarazem najstarszego szybu

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

30 czerwca 2026, 08:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja 1579260 Fotopolska Eu

fot: fotopolska.eu

Dawna kopalnia Andaluzja w Piekarach Śląskich

fot: fotopolska.eu

Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja 1594974 Fotopolska Eu Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja dawna ul Brzechwy Jana Piekary Slaskie 9733083 Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja 1591701 Fotopolska Eu

+13 Zobacz galerię

Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja 1594973 Fotopolska Eu Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja 1639012 Fotopolska Eu

Galeria
(16 zdjęć)

Nazwa Andaluzja na świecie kojarzy się oczywiście z regionem w Hiszpanii, słynącym z gorącego klimatu, piaszczystych plaż oraz fascynującego dziedzictwa kulturowego łączącego wpływy europejskie i arabskie. Z kolei dla mieszkańców Piekar Śląskich (i okolicznych miejscowości) Andaluzja to kopalnia, w której przez ponad 100 lat fedrowano węgiel. „Anda” – jak nazywali ją miejscowi – była jednym z filarów lokalnego przemysłu, a jej historia zakończyła się w 2014 r., kiedy wyburzoną wieżę wyciągową ostatniego i zarazem najstarszego szybu

Początki kopalni Andaluzja

Geneza kopalni Andaluzja sięga 1903 roku, gdy połączono cztery pola górnicze: Andalusien, Rest Phoenix, Rest Oppurg i Kronprinzess, należące do księcia Guido Henckel von Donnersmarcka. W 1908 roku tereny te sprzedano spółce Schlesische Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, która rozpoczęła przygotowania do budowy kopalni.

Budowę pierwszego szybu kopalni, noszącego nazwę Żeromski, rozpoczęto w roku 1908, jednak katastrofa podczas głębienia szybu – kurzawka zalała podziemne urządzenia – spowodowała opóźnienie w pracach związanych z otwarciem nowej kopalni. Roboty wznowiono dopiero w 1910 roku, a jednocześnie prowadzono prace górnicze przy drugim szybie o nazwie Sienkiewicz, który służyć miał jako szyb wdechowy do kopalni. Obydwa szyby zgłębione zostały do poziomu 334 m.

fot. fotopolska.eu

Rozwój piekarskiej „Andy”

Wydobycie węgla w kopalni Andaluzja, przez miejscowych nazywaną „Andą”, rozpoczęto w 1912 r. na poziomie około 14 tys. ton rocznie. Z każdy rokiem wydobycie rosło - w roku 1922 wyniosło ponad 391 tys. ton, a w roku 1938 przekroczyło ono 495 tysięcy ton. Po II wojnie światowej kopalnia weszła w okres dynamicznego rozwoju. Modernizowano metody wydobycia, stosując m.in. system filarowo-zabierkowy, podsadzkę hydrauliczną, a później coraz dalej posuniętą mechanizację ścian.

W kopalni przeprowadzono także modernizację urządzeń górniczych. Obejmowała ona m.in. szyb Żeromski, który w 1957 roku przebudowano i oddano do użytku jako konstrukcję żelbetową, a także urządzenia podsadzkowe, zbornik podsadzkowy i trzy rurociągi podsadzkowe wykonane w latach 1948–1970 w szybie Żeromski.

W latach 70. i 80. kopalnia Andaluzja należała do największych zakładów w regionie. W 1979 roku wydobycie przekroczyło 4,3 mln ton, a zatrudnionych było tam ponad 5 tys. osób.

fot. fotopolska.eu

Likwidacja i pamięć o Andaluzji

W 1999 roku kopalnia Andaluzja została przekształcona w Zakład Górniczy Brzeziny. W latach 1999–2002 wykonano przekop łączący go z Zakładem Górniczym Piekary (dawną kopalnią „Julian”). Z kolei w 2003 roku, ZG Brzeziny został włączony w struktury ZG Piekary.

Likwidację dawnej Andaluzji rozpoczęto w 2007 r. Najpierw zasypano szyb Reymont, który funkcjonował najkrócej, a rok później zlikwidowano szyb „Sienkiewicz”. 10 marca 2014 roku wyburzono wieżę wyciągową ostatniego i zarazem najstarszego szyb kopalni – Żeromski. Ten moment można zobaczyć na naszym nagraniu

4 grudnia 2018 roku, podczas obchodów Barbórki, odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą historię kopalni oraz związane z nią wspomnienia.

Skąd się wzięła nazwa Andaluzja?

A skąd wzięła się nazwa kopalni Andaluzja? Jest na ten temat kilka teorii. Jedna z nich mówi, że został nazwana na cześć żony dyrektora generalnego kopalni Richarda Remé, która pochodziła z hiszpańskiej Andaluzji. Inna wersja wspomina, że nazwa powstała z połączenia imion Anda i Luiza, córek Guido Henckla von Donnersmarcka, założyciela kopalni – z tym, że hrabia nie miał córek. Wskazówką może być też fakt, że jedno z czterech pól górniczych, które Donnersmarckowie połączyli w 1903 r., nosiło nazwę Andalusien.

Powiązane tematy:

Kopalnia Andaluzja piekary śląskie

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Moc Dętych 2026 - dali czadu i w Sztolni Luiza zrobiło się jeszcze goręcej

36 stopni w cieniu? Dla górniczych orkiestr dętych to żadna przeszkoda! Miniony weekend w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza był jeszcze gorętszy niż pogoda za oknem. Śląsk udowodnił, że ma potężną, muzyczną Moc Dętych 2026 - Współczesne brzmienie Orkiestr Górniczych.

Kultura

Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta”

Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta” (tytuł roboczy). Teatr Zagłębia i Pałac Kultury Zagłębia rozpoczynają wspólną pracę nad koprodukcją z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej.

Kultura

Kolejna atrakcja na rewitalizowanych terenach po kopalni Saturn

Do odwiedzenia Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi zachęca szczególna rzeźba. To ćwicząca na linie gimnastyczka z szarfą, której autorem jest Jerzy Kędziora, twórca rzeźb wiszących.

Polecane
Historia

30 czerwca z kopalni Paryż wyjechał symboliczny ostatni wagonik węgla

Dzisiaj, 30 czerwca 2026 r., mija 31 lat od wydobycia ostatniej tony węgla w kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej. To jeden z najsłynniejszych zakładów w mieście. Co ciekawe, gdy z kopalni wyjeżdżał ostatni wagonik z węglem, w zakładzie pracowało jeszcze 1000 osób.