Gospodarka

Aktywność w przemyśle powyżej prognoz, PKB Polski może w 2026 r. wzrosnąć o 3,8 proc.

Październikowy wskaźnik PMI polskiego przemysłu wyraźnie przewyższył oczekiwania rynkowe - ocenili analitycy Erste Bank Polska.

Pap

2 listopada 2026, 12:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

W przemyśle sytuacja coraz lepsza

fot: Pixabay.com

Październikowy wskaźnik PMI polskiego przemysłu wyraźnie przewyższył oczekiwania rynkowe - ocenili analitycy Erste Bank Polska.

Według nich dane z przemysłu dobrze rokują wynikowi polskiej gospodarki w ostatnim kwartale br. Analitycy prognozują wzrost PKB Polski w całym 2026 r. na poziomie 3,8 proc. 

W poniedziałek S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50 pkt. wobec 49 pkt. przed miesiącem. Analitycy Erste Bank Polska zaznaczyli, że rynek zakładał wzrost wskaźnika, ale tylko do 49,4 pkt, a Erste - spadek PMI do 48, 7 pkt. Dodali, że w elementach składowych indeksu dominowały pozytywne sygnały, przede wszystkim o wzroście popytu zagranicznego, lepszym wskaźniku produkcji i większej liczbie nowych zamówień.  

Wzrósł także wskaźnik zatrudnienia

Jak zauważyli analitycy, wzrósł także wskaźnik zatrudnienia, który w ostatnich miesiącach przeważnie spadał. 

"Firmy zwiększały zapasy produktów, a optymizm względem perspektyw produkcji w najbliższym roku pozostał dość wysoki, choć nieco niższy niż we wrześniu" - podano w komentarzu banku. 

Według ekspertów Erste, główny negatywny sygnał z danych to wysoka inflacja kosztów produkcji. 

"Skok presji kosztowej był największy od czerwca i wynikał z wyższych cen surowców, kosztów transportu i energii" - wskazali.

 Dodali jednak, że nie przełożyło się to na wyższe tempo wzrostu cen wyrobów gotowych. Analitycy ocenili, że dane o PMI w przemyśle są spójne z pozostałymi wynikami koniunktury w październiku i dobrze rokują wynikowi polskiej gospodarki w IV kwartale br.  

"Prognozujemy wzrost PKB w całym br. na poziomie 3,8 proc. rdr" - podsumowali.

 Wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index) mierzy aktywność gospodarczą w sektorze na podstawie badań ankietowych przesyłanych przez osoby odpowiedzialne za zamówienia i zaopatrzenie w przedsiębiorstwach tego sektora. Przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt, przy czym wynik powyżej 50 pkt wskazuje na wzrost aktywności gospodarczej, a poniżej tej wartości - na spadek. 

Z raportu S&P Global wynika, że październikowy odczyt PMI w polskim przemyśle był najwyższy od kwietnia 2025 r. i równy średniej długoterminowej (od powstania badania w 1998). 

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