Według nich dane z przemysłu dobrze rokują wynikowi polskiej gospodarki w ostatnim kwartale br. Analitycy prognozują wzrost PKB Polski w całym 2026 r. na poziomie 3,8 proc.

W poniedziałek S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50 pkt. wobec 49 pkt. przed miesiącem. Analitycy Erste Bank Polska zaznaczyli, że rynek zakładał wzrost wskaźnika, ale tylko do 49,4 pkt, a Erste - spadek PMI do 48, 7 pkt. Dodali, że w elementach składowych indeksu dominowały pozytywne sygnały, przede wszystkim o wzroście popytu zagranicznego, lepszym wskaźniku produkcji i większej liczbie nowych zamówień.

Wzrósł także wskaźnik zatrudnienia

Jak zauważyli analitycy, wzrósł także wskaźnik zatrudnienia, który w ostatnich miesiącach przeważnie spadał.

"Firmy zwiększały zapasy produktów, a optymizm względem perspektyw produkcji w najbliższym roku pozostał dość wysoki, choć nieco niższy niż we wrześniu" - podano w komentarzu banku.

Według ekspertów Erste, główny negatywny sygnał z danych to wysoka inflacja kosztów produkcji.

"Skok presji kosztowej był największy od czerwca i wynikał z wyższych cen surowców, kosztów transportu i energii" - wskazali.

Dodali jednak, że nie przełożyło się to na wyższe tempo wzrostu cen wyrobów gotowych. Analitycy ocenili, że dane o PMI w przemyśle są spójne z pozostałymi wynikami koniunktury w październiku i dobrze rokują wynikowi polskiej gospodarki w IV kwartale br.

"Prognozujemy wzrost PKB w całym br. na poziomie 3,8 proc. rdr" - podsumowali.

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index) mierzy aktywność gospodarczą w sektorze na podstawie badań ankietowych przesyłanych przez osoby odpowiedzialne za zamówienia i zaopatrzenie w przedsiębiorstwach tego sektora. Przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt, przy czym wynik powyżej 50 pkt wskazuje na wzrost aktywności gospodarczej, a poniżej tej wartości - na spadek.

Z raportu S&P Global wynika, że październikowy odczyt PMI w polskim przemyśle był najwyższy od kwietnia 2025 r. i równy średniej długoterminowej (od powstania badania w 1998).