Aktorzy zwiedzili Hutę Katowice tuż przed premierą spektaklu

Ekipa Teatru Zagłębia, czyli aktorzy i realizatorzy spektaklu „Gorączka żelaza” wybrali się na wycieczkę po Hucie Katowice, by poznać ludzi, miejsce i jego historię.

Ekipa Teatru Zagłębia, czyli aktorzy i realizatorzy spektaklu „Gorączka żelaza” wybrali się na wycieczkę po Hucie Katowice, by poznać ludzi, miejsce i jego historię.

Aktorzy zwiedzili dąbrowski zakład wchodzący w skład ArcelorMittal Poland. Mieli możliwość zobaczenia zespołu Huty Katowice przy pracy. Już na początku października Teatr Zagłębia wystawi spektakl „Gorączka żelaza”.

- To dla nas wszystkich cenna lekcja, a pozyskana wiedza wkrótce przyda się na scenie Pałacu Kultury Zagłębia – napisali aktorzy w mediach społecznościowych.

O czym jest „Gorączka żelaza”?

Błoto. Pył. Piach. Połacie wykarczowanego lasu. I pięćdziesiąt tysięcy drwali, kucharek, inżynierów i kadry kierowniczej z całej Polski (wtedy Ludowej), którzy, jak niegdyś amerykańscy poszukiwacze złota, przebyli setki kilometrów w nadziei na nowe, lepsze życie.

„Gorączka żelaza” to zagłębiowski western inspirowany prawdziwymi i zmyślonymi historiami związanymi z budową Huty Katowice. Wystawiany w malowniczych przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia, z muzyką wykonywaną na żywo przez członków Miejskiej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Górniczej.

To opowieść o ludziach, którzy na największym placu budowy w Europie zmagają się z siłami natury, przeciwnościami losu, własnymi słabościami i absurdami gospodarki centralnie sterowanej. Czy huta pozwoli im odnaleźć społeczny awans, bogactwo, a może nawet miłość? Czy pozwoli spełnić marzenia, czy raczej stanie się przyczyną koszmarów? Ziemia pod hutą kryje zapewne tajemnice, których już nikt nigdy nie zdradzi.

Reżyserem spektaklu jest Szymon Kaczmarek. Premierę zaplanowano na 2 października w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Kolejne pokazy: 3, 4, 28 października oraz 13, i 14 listopada.

Spektakl powstał z okazji 110-lecia miasta Dąbrowa Górnicza we współpracy z Pałacem Kultury Zagłębia.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, a także ze środków gminy Dąbrowa Górnicza.