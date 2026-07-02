Gospodarka

AGAT, czyli elitarna jednostka z Gliwic świętowała swoje 15-lecie

Skoki spadochronowe, wojskowy sprzęt, defilada, wymagające zawody i atrakcje dla całych rodzin – tak Jednostka Wojskowa AGAT świętowała swoje 15-lecie. Gliwickie lotnisko stało się miejscem wyjątkowego spotkania mieszkańców z żołnierzami jednej z elitarnych jednostek polskich wojsk specjalnych.

Monika Krezel

Monika Krężel

2 lipca 2026, 15:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: B. Bera/JW AGAT

Jednostka Wojskowa AGAT świętowała swoje 15-lecie

fot: B. Bera/JW AGAT

Skoki spadochronowe, wojskowy sprzęt, defilada, wymagające zawody i atrakcje dla całych rodzin – tak Jednostka Wojskowa AGAT świętowała swoje 15-lecie. Gliwickie lotnisko stało się miejscem wyjątkowego spotkania mieszkańców z żołnierzami jednej z elitarnych jednostek polskich wojsk specjalnych.

Jednostka Wojskowa AGAT od 1 lipca 2011 roku wchodzi w skład wojsk specjalnych. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie bojowe pozostałych jednostek, jednak jej żołnierze są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia operacji specjalnych. Obejmuje to m.in. rozpoznanie, wsparcie militarne oraz akcje bezpośrednie.

AGAT realizuje również zadania związane z reagowaniem kryzysowym, zwalczaniem terroryzmu i wspieraniem działań kontrterrorystycznych. Współczesne wyszkolenie, specjalistyczny sprzęt i gotowość do podejmowania najtrudniejszych misji łączą się tu z silnym przywiązaniem do historii.

Jednostka przejęła dziedzictwo Oddziału Dywersji Bojowej „Agat”, działającego w latach 1943–1944 w strukturach Kedywu Armii Krajowej. Jej patronem jest gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”. Żołnierze kultywują także tradycje formacji zasłużonych podczas III powstania śląskiego.

26 czerwca na terenie gliwickiego lotniska jednostka świętowała swoje 15-lecie. Były m.in.: apel, defilada, zawody wysiłkowo-strzeleckie, piknik, pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia czy pokaz skoków spadochronowych.

– Od momentu powstania AGAT konsekwentnie buduje swoją renomę, łącząc nowoczesność, profesjonalizm i gotowość do realizacji najtrudniejszych zadań. To, że stacjonuje w Gliwicach, jest dla nas szczególnym powodem do dumy. W imieniu Gliwiczan dziękuję za Waszą służbę, za codzienną gotowość do działania na rzecz bezpieczeństwa Polski oraz za bardzo dobrą współpracę z samorządem i mieszkańcami naszego miasta – mówiła wiceprezydent Gliwic Agnieszka Dylewska, która uczestniczyła w uroczystościach.

Powiązane tematy:

agat wojsko obronność wojska specjalne

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Rynek

Poczta Polska miała 103 mln zł zysku za pięć miesięcy

Poczta Polska miała 103 mln zł zysku za pięć miesięcy 2026 r.; w tym samym okresie 2025 r. było to 105,6 mln zł - wynika z informacji przedstawionej w środę przez Pocztę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. Wynik ze sprzedaży wzrósł o 188 proc. rok do roku.

Produkcja

W pracującej dla kopalń spółce przedłużono czas na przekazanie propozycji układowych

Sędzia-komisarz wydał zarządzenie dotyczące przedłużenia do 30 września br. terminu na złożenie propozycji układowych - wynika z środowego komunikatu PKP Cargo. Spółka ma też przygotować ich ostateczną wersję do końca sierpnia.

Produkcja

Polski przemysł znalazł się w punkcie krytycznym - organizacje przemysłowe apelują do ministra finansów

30 organizacji przemysłowych przekazało Ministrowi Finansów i Gospodarki Andrzejowi Domańskiemu wspólny apel o systemowe wsparcie działań na rzecz rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki - poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).

Motoryzacja

Zatrudnienie w tym przemyśle spadło o niemal 4 proc. w I kwartale

O niemal 4 proc. spadło zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym i wyniosło 193,3 tys. etatów na koniec I kwartału 2026 r. - wynika z raportu AutomotiveSuppliers.pl. Jednocześnie produkcja sprzedana sektora nieznacznie, bo o 0,5 proc., wzrosła do niemal 58 mld zł.