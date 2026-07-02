AGAT, czyli elitarna jednostka z Gliwic świętowała swoje 15-lecie

Skoki spadochronowe, wojskowy sprzęt, defilada, wymagające zawody i atrakcje dla całych rodzin – tak Jednostka Wojskowa AGAT świętowała swoje 15-lecie. Gliwickie lotnisko stało się miejscem wyjątkowego spotkania mieszkańców z żołnierzami jednej z elitarnych jednostek polskich wojsk specjalnych.

Skoki spadochronowe, wojskowy sprzęt, defilada, wymagające zawody i atrakcje dla całych rodzin – tak Jednostka Wojskowa AGAT świętowała swoje 15-lecie. Gliwickie lotnisko stało się miejscem wyjątkowego spotkania mieszkańców z żołnierzami jednej z elitarnych jednostek polskich wojsk specjalnych.

Jednostka Wojskowa AGAT od 1 lipca 2011 roku wchodzi w skład wojsk specjalnych. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie bojowe pozostałych jednostek, jednak jej żołnierze są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia operacji specjalnych. Obejmuje to m.in. rozpoznanie, wsparcie militarne oraz akcje bezpośrednie.

AGAT realizuje również zadania związane z reagowaniem kryzysowym, zwalczaniem terroryzmu i wspieraniem działań kontrterrorystycznych. Współczesne wyszkolenie, specjalistyczny sprzęt i gotowość do podejmowania najtrudniejszych misji łączą się tu z silnym przywiązaniem do historii.

Jednostka przejęła dziedzictwo Oddziału Dywersji Bojowej „Agat”, działającego w latach 1943–1944 w strukturach Kedywu Armii Krajowej. Jej patronem jest gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”. Żołnierze kultywują także tradycje formacji zasłużonych podczas III powstania śląskiego.

26 czerwca na terenie gliwickiego lotniska jednostka świętowała swoje 15-lecie. Były m.in.: apel, defilada, zawody wysiłkowo-strzeleckie, piknik, pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia czy pokaz skoków spadochronowych.