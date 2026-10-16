Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie rozbudowy niemal 16-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Brzęczkowicami a Byczyną. Kontrakt, wart ponad 13,2 mln zł, trafi do warszawskiej firmy Databout - informują w GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie rozbudowy niemal 16-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Brzęczkowicami a Byczyną. Kontrakt, wart ponad 13,2 mln zł, trafi do warszawskiej firmy Databout - informują w GDDKiA.

Trzeci pas i koniec bramek

Projekt zakłada rozbudowę trasy do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura w rejonie miejsc poboru opłat, które GDDKiA docelowo zlikwiduje.

Zakres opracowania obejmuje również rozbudowę węzłów Jeleń oraz Byczyna, a także Miejsc Obsługi Podróżnych Kępnica i Zastawie na terenie Jaworzna. Projekt nie obejmie natomiast przebudowy mostów i wiaduktów wymagających poprawy stanu lub parametrów technicznych – dla tych obiektów GDDKiA ogłosi odrębny przetarg.

Umowa jeszcze nie podpisana

Firma Databout złożyła ofertę o wartości 13 234 800 zł. Termin na ewentualne odwołania od rozstrzygnięcia upływa 26 października 2026 r. - jeśli nie wpłyną, umowa mogłaby zostać podpisana już w listopadzie.

Projektant będzie miał 31 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na ich podstawie GDDKiA ogłosi później przetarg na roboty budowlane.

W trakcie postępowania na roboty projektant będzie udzielał wyjaśnień oferentom, a po wyborze wykonawcy pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Przejęcie A4 od koncesjonariusza

Umowa koncesyjna na odcinek A4 Katowice–Kraków wygaśnie w połowie marca 2027 r. Zarządzanie trasą GDDKiA przejmie wtedy od spółki Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządzała nią od 1997 r.

Dyrekcja zapewnia, że przygotowuje się do przejęcia odcinka, aby zapewnić ciągłość jego funkcjonowania i sprawnie rozpocząć planowane inwestycje. Trzeci pas ruchu ma zostać dobudowany w latach 2030–2032, choć ostateczny harmonogram będzie zależał m.in. od prac projektowych, decyzji administracyjnych, analiz ruchowych i finansowania.

Analizy dla dłuższego odcinka

Równolegle GDDKiA przygotowuje analizy dla 37-kilometrowego odcinka A4 Sośnica–Brzęczkowice. 10 września 2026 r. podpisano umowę z firmą Multiconsult z Warszawy na prawie 3 mln zł; opracowanie ma być gotowe w 16 miesięcy.

Eksperci przeprowadzą analizy obecnego i prognozowanego ruchu oraz badania przepustowości z wykorzystaniem mikrosymulacji. Ich wyniki mają wskazać możliwe sposoby poprawy warunków ruchu przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu.

