Po szychcie

A po szychcie na motocykl. Oto górnicza załoga

Grupa 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyła w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Tym razem bazą był Karpacz Górny.

Monika Krezel

Monika Krężel

9 czerwca 2026, 08:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PKW

Górnicy z ZG Janina na motocyklach zwiedzali Polskę i Czechy

fot: PKW

Grupa 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyła w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Tym razem bazą był Karpacz Górny.

Pod koniec maja 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyło w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Bazą tegorocznego spotkania był Karpacz Górny, skąd każdego dnia motocykliści wyruszali na trasy prowadzące przez malownicze zakątki Polski i Czech.

Podczas wyjazdu uczestnicy przemierzali na swoich jednośladach drogi Dolnego Śląska oraz Czech, odwiedzając liczne atrakcje turystyczne i punkty widokowe. Na trasie znalazły się m.in. Piekielne Skały, wieża telewizyjna w Libercu, trójstyk granic Polski, Czech i Niemiec, kompleks Riese, Zamek Czocha oraz Świeradów-Zdrój. 

Coroczne wyjazdy motocyklistów z ZG Janina na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń integracyjnych pracowników. „To doskonała okazja do rozwijania wspólnej pasji, wymiany doświadczeń oraz budowania koleżeńskich relacji poza miejscem pracy” – czytamy w mediach społecznościowych Południowego Koncernu Węglowego.

Powiązane tematy:

zg janina motocykle wyprawy motocyklowe

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Wkrótce festiwal Kierunek GZM. Weź udział w mikrowyprawach po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Przejście przez Wrota Piekieł, kajakowa wyprawa o zachodzie słońca, przejażdżka kultowym „ogórkiem”, zwiedzanie podziemnych schronów i średniowiecznych zamków czy retro potańcówka – to tylko część atrakcji, które przygotowano dla uczestników kolejnej edycji festiwalu Kierunek GZM, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r.

Polecane
Kultura

TOP 6 nieoczywistych propozycji na Industriadę 2026. Poleca dr Adam Hajduga

Przed nami kolejna Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2026 roku, a tegorocznym motywem przewodnim są „Twarze przemysłu”. Industriada zagości w 50 obiektach i nie sposób odwiedzić je wszystkie. Wspólnie z dr. Adamem Hajdugą - współtwórcą festiwalu, wiceprezydentem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego i dyrektorem instytucji kultury „Szyb Staszic” w Tarnowskich Górach – przygotowaliśmy TOP 6 nieoczywistych propozycji na Industriadę 2026.

Sport

Zwycięstwo w finale Rolanda Garrosa nie dla Mai, ale ona i tak wygrała!

Nie udało się Mai Chwalińskiej, tenisistce z Dąbrowy Górniczej, zawodniczce klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, wygrać prestiżowego turnieju Rolanda Garossa w Paryżu. W finale, trwającym niespełna dwie godziny, pokonała ją Rosjanka Mirra Andriejewa. Maja rozegrała w Paryżu 10 spotkań, wygrała dziewięć. To niesamowity sukces dla kwalifikantki.

Sport

I mamy Maję w finale turnieju Roland Garros!

Maja Chwalińska, tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, wystąpi w finale jednego z najważniejszych turniejów tenisowych. W półfinale Roland Garros pokonała rosyjską zawodniczkę Dianę Sznajder. A w finale czeka na nią również Rosjanka - Mirra Andriejewa. Maja powiedziała, że w sobotę, podczas finału, też da z siebie wszystko.