A po szychcie na motocykl. Oto górnicza załoga

Grupa 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyła w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Tym razem bazą był Karpacz Górny.

Górnicy z ZG Janina na motocyklach zwiedzali Polskę i Czechy

Grupa 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyła w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Tym razem bazą był Karpacz Górny.

Pod koniec maja 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyło w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Bazą tegorocznego spotkania był Karpacz Górny, skąd każdego dnia motocykliści wyruszali na trasy prowadzące przez malownicze zakątki Polski i Czech.

Podczas wyjazdu uczestnicy przemierzali na swoich jednośladach drogi Dolnego Śląska oraz Czech, odwiedzając liczne atrakcje turystyczne i punkty widokowe. Na trasie znalazły się m.in. Piekielne Skały, wieża telewizyjna w Libercu, trójstyk granic Polski, Czech i Niemiec, kompleks Riese, Zamek Czocha oraz Świeradów-Zdrój.

Coroczne wyjazdy motocyklistów z ZG Janina na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń integracyjnych pracowników. „To doskonała okazja do rozwijania wspólnej pasji, wymiany doświadczeń oraz budowania koleżeńskich relacji poza miejscem pracy” – czytamy w mediach społecznościowych Południowego Koncernu Węglowego.