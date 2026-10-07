Kraj i Świat

90 proc. kontroli wykazuje błędy. ZUS podsumował wyniki

Od stycznia do sierpnia 2026 roku kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzili nieprawidłowości w ponad 90 proc. przeprowadzonych kontroli.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

7 października 2026, 13:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ZUS

Jak wypadły kontrole ZUS od stycznia do sierpnia?

fot: ZUS

Od stycznia do sierpnia 2026 roku kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzili nieprawidłowości w ponad 90 proc. przeprowadzonych kontroli.

Od początku 2026 roku do sierpnia pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili ponad 20,5 tys. kontroli płatników składek. To zdecydowanie mniej niż jeszcze w poprzedniej dekadzie. Kontrole są dziś jednak o wiele bardziej skuteczne i częściej wykrywają uchybienia. 

- To efekt konsekwentnego odchodzenia od szeroko zakrojonych działań kontrolnych na rzecz precyzyjnego typowania podmiotów. ZUS wykorzystuje informacje zgromadzone w swoich systemach, analizę danych oraz modele ryzyka. Dzięki temu inspektorzy kontroli ZUS sprawdzają przede wszystkim te podmioty, w których prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości jest największe – tłumaczy ZUS.

Wpływa to również na wyniki finansowe. Jeszcze w 2017 roku średni wynik finansowy przypadający na jedną kontrolę wynosił około 6 tys. zł. Obecnie przekracza 18 tys. zł. 

W tegorocznych kontrolach nieprawidłowości stwierdzono w 18 495 przypadkach. W ponad 15 697 miały one wymiar finansowy. Łączny wynik finansowy kontroli wyniósł 373,3 mln zł. Większość tej kwoty (360,6 mln zł) dotyczyła nieprawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei 12,7 mln zł dotyczyło nieprawidłowości związanych z naliczaniem lub rozliczaniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

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