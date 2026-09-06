80 lat SITG w Rybniku: Wspólnota, tradycja i przyszłość

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 4–6 września 2026 roku zorganizowano uroczyste obchody, połączone z nadaniem odznaczeń oraz wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 4–6 września 2026 roku zorganizowano uroczyste obchody, połączone z nadaniem odznaczeń oraz wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi.

Historia rybnickiego oddziału SITG rozpoczęła się 12 września 1946 roku z inicjatywy pracowników Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Przez osiem dekad organizacja rozwijała się wraz z całym Rybnickim Okręgiem Węglowym, wyrastając z kilkuset członków w latach 50. do ponad 8,8 tysiąca w szczytowym okresie, a dziś zrzeszając blisko 2 tysiące inżynierów, techników, rzeczoznawców oraz seniorów.

Rybnicki SITG zapisał się w historii m.in. zakupem własnej siedziby przy ul. Piasta w Rybniku, szeroką działalnością naukową i ekspercką, a także międzynarodową współpracą – m.in. szkoleniami ratowników w Chinach czy kontaktami w Europie.

Trud wielopokoleniowej pracy oraz wkład w rozwój branży i regionu podsumowały uroczyste obchody jubileuszowe, zorganizowane pod kierownictwem prezesa Mariana Kurpasa w dniach 4–6 września 2026 roku. Program trzydniowego święta połączył integrację, kulturę i pamięć historyczną – od turnieju w kręgle w Wodzisławiu Śląskim, przez zwiedzanie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku oraz Izby Pamięci KWK „Marcel” w Radlinie, aż po oficjalną galę, wręczenie odznaczeń i spotkanie towarzyskie.