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80 lat SITG w Rybniku: Wspólnota, tradycja i przyszłość

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 4–6 września 2026 roku zorganizowano uroczyste obchody, połączone z nadaniem odznaczeń oraz wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi.

Katarzyna Zaremba Majcher

Katarzyna Zaremba-Majcher

6 września 2026, 13:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Obchody 80-lecia SITG w Rybniku

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 4–6 września 2026 roku zorganizowano uroczyste obchody, połączone z nadaniem odznaczeń oraz wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi.

Historia rybnickiego oddziału SITG rozpoczęła się 12 września 1946 roku z inicjatywy pracowników Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Przez osiem dekad organizacja rozwijała się wraz z całym Rybnickim Okręgiem Węglowym, wyrastając z kilkuset członków w latach 50. do ponad 8,8 tysiąca w szczytowym okresie, a dziś zrzeszając blisko 2 tysiące inżynierów, techników, rzeczoznawców oraz seniorów. 

Rybnicki SITG zapisał się w historii m.in. zakupem własnej siedziby przy ul. Piasta w Rybniku, szeroką działalnością naukową i ekspercką, a także międzynarodową współpracą – m.in. szkoleniami ratowników w Chinach czy kontaktami w Europie.

Trud wielopokoleniowej pracy oraz wkład w rozwój branży i regionu podsumowały uroczyste obchody jubileuszowe, zorganizowane pod kierownictwem prezesa Mariana Kurpasa w dniach 4–6 września 2026 roku. Program trzydniowego święta połączył integrację, kulturę i pamięć historyczną – od turnieju w kręgle w Wodzisławiu Śląskim, przez zwiedzanie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku oraz Izby Pamięci KWK „Marcel” w Radlinie, aż po oficjalną galę, wręczenie odznaczeń i spotkanie towarzyskie.

Barbórkowe koleżeństwo w SITG Rybnik

Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia, osiemdziesiąt lat działalności rybnickiego SITG pokazuje, że niezależnie od zachodzących przemian gospodarczych i technologicznych, największą wartością organizacji pozostają ludzie – ich wiedza, wzajemny szacunek i etos barbórkowego koleżeństwa.

„SITG to są ludzie, to są współpracownicy, to są koledzy, z którymi można o górnictwie porozmawiać, z którymi można wymienić doświadczenia i z którymi można się wspólnie pobawić” – mówił Mirosław Grzybowski z SITG w Rybniku.

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