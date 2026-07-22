70 lat Kotła Czarownic. Stadion Śląski na archiwalnych zdjęciach

Stadion Śląski świętuje 70-lecie. Chorzowski Kocioł Czarownic (jak nazwano go później) został otwarty 22 lipca 1956 roku i od siedmiu dekad pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiego sportu i kultury masowej. Z okazji okrągłej rocznicy prezentujemy archiwalne zdjęcia z początków historii śląskiego giganta.

Stadion Śląski świętuje 70-lecie. Chorzowski Kocioł Czarownic (jak nazwano go później) został otwarty 22 lipca 1956 roku i od siedmiu dekad pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiego sportu i kultury masowej. Z okazji okrągłej rocznicy prezentujemy archiwalne zdjęcia z początków historii śląskiego giganta.

Budowa i architektura Stadionu Śląskiego

Stadion Śląski budowano w latach 1952–1956. Został zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Juliana Brzuchowskiego, a jedną z inspiracji dla architekta był Stadion Olimpijski w Berlinie. Był to największy taki obiekt w Polsce – zajmował powierzchnię 24 hektarów ówczesnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, a jego widownia mogła pomieścić blisko 84 tys. widzów na miejscach siedzących. Należał do stadionów ziemnych o amfiteatralnym układzie widowni otaczającej płytę boiska z czterech stron.

- Ukształtowanie stadionu na nasypie ziemnym, podobnie jak w przypadku Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie, wynikało z deficytu materiałów budowlanych. W ówczesnej prasie podkreślano, że zarówno na stadionie chorzowskim jak i warszawskim nie zastosowano dachów z powodów demokratycznych, argumentując, że po pierwsze należy solidaryzować się z nieosłoniętymi zawodnikami, a po drugie – nakrycie części stadionu wprowadziłoby zróżnicowanie widzów – pisze Aneta Borowik w książce „Park Śląski w Chorzowie. Projekty i realizacje z lat 1950–1989”.

Otwarcie stadionu i pierwsze wydarzenia

Stadion Śląski otwarto 22 lipca 1956 r. Data oczywiście nieprzypadkowa – tego dnia obchodzono Narodowe Święto Niepodległości, najważniejsze święto w PRL-u, obchodzone w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Po bieżni stadionu przeszła wówczas defilada sportowców, która zainaugurowała otwarcie obiektu. Rozegrano również zawody lekkoatletyczne oraz mecz piłkarski Polska–NRD, przegrany 0:2. Jednak już rok później było o wiele lepiej.

- Piłkarskie dzieje obiektu rozpoczęły się w 1957 r. w meczu z ZSRR, podczas którego Gerard Cieślik zdobył dwie bramki. To właśnie dzięki Cieślikowi Stadion Śląski zyskał miano świątyni futbolu i stał się symbolem sukcesów polskich piłkarzy. Niewątpliwie jednym z najważniejszych momentów w piłkarskiej przeszłości obiektu była wizyta klubu FC Santos z królem futbolu Pele w maju 1960 r. To na Śląskim pierwszy raz w historii Polacy wygrali z Anglią 2:0 w eliminacjach Mistrzostw Świata w 1973 r. – czytamy na stronie Stadionu Śląskiego.

Nie tylko piłka nożna – lekkoatletyka, kolarstwo, żużel i koncerty

Przez kilkadziesiąt lat Stadion Śląski był także areną największych w kraju wydarzeń lekkoatletycznych, kolarskich czy żużlowych. W dziejach obiektu zapisał się m.in. rewelacyjny bieg Ireny Szewińskiej na 200 metrów z 1967 r., kiedy z wynikiem 22,7 sek. wyrównała rekord świata. Był to pierwszy w historii rekord globu ustanowiony na tym obiekcie. Historycznym momentem było także zdobycie przez Jerzego Szczakiela w 1973 r. tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu.

Śląski gigant to także jedna z najważniejszych koncertowych aren w kraju. Występowały tam takie światowe gwiazdy jak: The Rolling Stones, U2, AC/DC, Metallica, Genesis, Red Hot Chili Peppers, The Police, Guns N' Roses czy Rammstein.

