60 tysięcy instalacji to dopiero początek. Rusza nowa kampania

Susza to jeden z najważniejszych problemów związanych ze zmianami klimatu. Dotyczy on zwłaszcza Polski, gdzie zasoby wodne są ograniczone. O tym, jak walczyć z tym zjawiskiem ma mówić najnowsza ogólnopolska kampania informacyjna „Nasza misja: woda dla Polski” prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW przypomina właścicielom domów, samorządom, czy spółkom wodno-kanalizacyjnym o tym, że mogą uzyskać finansowe wsparcie różnego rodzaju projektów.

Retencja zaczyna się od codziennych działań mieszkańców, ale bazuje również na dużych inwestycjach realizowanych przez samorządy i instytucje – przypomina Fundusz.

Dofinansowanie można otrzymać m. in. na:

retencję i zagospodarowanie wód opadowych,

renaturyzację rzek i przywracanie naturalnych procesów wodnych,

opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu,

zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców,

rozwój sieci kanalizacji.

NFOŚiGW wylicza, że dotychczas dzięki jego wsparciu powstało 60 tys. przydomowych instalacji do gromadzenia deszczówki. Ponadto udało się wybudować lub zmodernizować 1,6 tys. oczyszczalni ścieków oraz ponad 89 tys. km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta dziś około 20 mln mieszkańców. Oprócz tego, Fundusz wspiera też działania o większej skali, jak odtwarzanie mokradeł czy torfowisk.