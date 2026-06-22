Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power zainstalowano już 50 z 76 turbin. Najbardziej zaawansowany projekt offshore w Polsce wchodzi w końcową fazę realizacji. Trwają kluczowe testy infrastruktury oraz przygotowania do przekazywania energii do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Inwestycja zlokalizowana jest około 23 km od wybrzeża, na wysokości Choczewa i Łeby

Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power zainstalowano już 50 z 76 turbin. Najbardziej zaawansowany projekt offshore w Polsce wchodzi w końcową fazę realizacji. Trwają kluczowe testy infrastruktury oraz przygotowania do przekazywania energii do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu, budowana przez Grupę Orlen i Northland Power, będzie produkować około 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada około 3 proc. obecnego zapotrzebowania kraju na prąd.

– Energia jutra dzieje się już dziś. Baltic Power to pionierski projekt i jedna z najważniejszych inwestycji energetycznych w historii Polski. Tworzymy nowe źródło odnawialnej energii, które zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju i wesprze rozwój nowoczesnej gospodarki. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, budując fundamenty energetyki przyszłości dla kolejnych pokoleń – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Budowa Baltic Power weszła w końcowy etap realizacji. Na obszarze farmy zamontowano już 50 turbin, a wcześniej zakończono instalację wszystkich 78 fundamentów wraz z elementami przejściowymi. Gotowe do rozruchu są obie morskie stacje elektroenergetyczne oraz lądowa infrastruktura przyłączeniowa. Funkcjonuje również baza serwisowa, która po uruchomieniu farmy będzie wspierać jej codzienną eksploatację.

Równolegle do montażu kolejnych turbin realizowane są prace, które umożliwią integrację infrastruktury morskiej i lądowej z krajową siecią elektroenergetyczną oraz przeprowadzenie próbnego przesyłu energii.

– Instalujemy kolejne turbiny i prowadzimy zaawansowane prace kablowe. Jednocześnie realizowane są testy oraz prace rozruchowe, które pozwolą na pełną integrację farmy z krajowym systemem elektroenergetycznym. To jeden z najbardziej wymagających etapów całej inwestycji, wiążący się ze ścisłą współpracą zespołów projektowych, wykonawców i operatora sieci – mówi Maciej Stryjecki, prezes zarządu Baltic Power.

Farma na Bałtyku jest jednym z dwóch pierwszych projektów na świecie wykorzystujących turbiny o mocy 15 MW produkowane przez Vestas. To obecnie największy model dostępny w europejskich fabrykach producenta. Każda turbina wraz z fundamentem osiąga wysokość ponad 250 metrów, a powierzchnia omiatania łopat o długości 115,5 metra jest większa niż sześć boisk piłkarskich.

Baltic Power jest budowana z 15-procentowym udziałem stali, która według Vestas powstaje w większości z materiałów pochodzących z recyklingu w piecach hutniczych zasilanych energią odnawialną. Zastosowanie tego rozwiązania może ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia turbiny o 10 proc.

Inwestycja zlokalizowana jest około 23 km od wybrzeża, na wysokości Choczewa i Łeby. Po zakończeniu budowy farma osiągnie moc około 1,2 GW i będzie produkować do 4 TWh energii elektrycznej rocznie. Inwestycja zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednocześnie otworzy nowy etap rozwoju polskiej energetyki oraz umocni pozycję Grupy Orlen wśród kluczowych podmiotów realizujących transformację energetyczną w Europie Środkowej.