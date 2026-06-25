Trzy dekady temu powstała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako jedno z najważniejszych narzędzi transformacji gospodarczej Górnego Śląska. Dziś, po 30 latach działalności, można powiedzieć, że bez KSSE przemiana regionu od gospodarki opartej na tradycyjnym przemyśle do nowoczesnego centrum produkcji, technologii i innowacji nie przebiegałaby w tak dynamiczny sposób. Jubileuszowa gala była nie tylko okazją do świętowania, ale także do podsumowania trzech dekad inwestycji, które zmieniły gospodarcze oblicze regionu.

Trzy dekady temu powstała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako jedno z najważniejszych narzędzi transformacji gospodarczej Górnego Śląska. Dziś, po 30 latach działalności, można powiedzieć, że bez KSSE przemiana regionu od gospodarki opartej na tradycyjnym przemyśle do nowoczesnego centrum produkcji, technologii i innowacji nie przebiegałaby w tak dynamiczny sposób. Jubileuszowa gala była nie tylko okazją do świętowania, ale także do podsumowania trzech dekad inwestycji, które zmieniły gospodarcze oblicze regionu.

W czwartek, 18 czerwca w Arenie Katowice odbyła się jubileuszowa gala, w której uczestniczyli inwestorzy KSSE z Polski i zagranicy, przedstawiciele samorządów województw śląskiego i opolskiego, parlamentarzyści, reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji wspierających rozwój gospodarczy. Wśród gości znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, prezydenci Katowic, Tychów, Sosnowca, Bytomia oraz liczni przedstawiciele największych inwestorów.

– Przez 30 lat zaufało nam ponad 850 inwestorów, którzy zrealizowali około 1200 projektów inwestycyjnych o wartości przekraczającej 56 miliardów złotych, tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy. Te liczby najlepiej pokazują skalę transformacji gospodarczej, jaka dokonała się w naszym regionie – podkreślał Prezes KSSE dr hab. Rafał Żelazny.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1996 roku jako narzędzie wspierające transformację gospodarczą regionu. Dziś obejmuje swoim obszarem całe województwo śląskie oraz sześć powiatów województwa opolskiego, pozostając liderem wśród polskich stref ekonomicznych pod względem wartości inwestycji, liczby miejsc pracy oraz wydanych zezwoleń i decyzji o wsparciu. Dziewięciokrotnie była nagradzana jako najlepsza strefa ekonomiczna w Europie w prestiżowym rankingu Financial Times FDI Intelligence.

Jednym z najważniejszych punktów wieczoru było wręczenie nagród „Ambasador Marki KSSE”.

W kategorii Inwestor 30-lecia wyróżniono:

• SK hi-tech battery materials Poland – za realizację największej inwestycji pod względem wartości nakładów inwestycyjnych na terenie KSSE. W Dąbrowie Górniczej nakładem 6 mld zł firma stworzyła zakład, w którym powstają separatory do baterii litowo-jonowych wykorzystywane w pojazdach elektrycznych, a tym samym należy on do najważniejszych projektów przemysłowych w Europie

• Tymbark MWS – za największą inwestycję zrealizowaną z udziałem polskiego kapitału. To inwestycja o wartości ponad 320 mln zł zrealizowana na terenie miasta Tychy.

• Stellantis – za największe zatrudnienie na terenie KSSE oraz wieloletnie zaangażowanie w rozwój kompetencji i edukację. Gliwicki zakład był równocześnie pierwszą inwestycją z zezwoleniem KSSE.

• Polmotors Sp. z o.o. – za modelową sukcesję, konsekwentny rozwój przedsiębiorstwa i odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Inwestor z Bielska Białej posiada 1 zezwolenie i 2 decyzje o wsparciu na kwotę 176 800 000 zł.

• Mubea – za rolę kluczowego pracodawcy i inwestora w województwie opolskim. Firma zrealizowała z wsparciem KSSE inwestycje o wartości 375 978 700 zł, w których utworzyła 380 miejsc pracy.

Nagrody w kategorii Osobowość 30-lecia otrzymali:

• Piotr Wojaczek – za wieloletnie przywództwo, wizję rozwoju oraz fundamentalny wkład w budowę pozycji KSSE jako jednej z najważniejszych instytucji wspierających inwestycje w Polsce. Piotr Wojaczek był prezesem KSSE w latach 1996-2017.

• Mirosław Pachucki – za ekspercką wiedzę dotyczącą specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji, wieloletnie wsparcie inwestorów oraz wkład w profesjonalizację działalności KSSE. Mirosław Pachucki jest pracownikiem KSSE od 1999 roku, dzisiaj jest dyrektorem Centralnego Wydziału Obsługi Inwestorów.

• Jacek Tomczak – za otwartość na dialog z inwestorami, wspieranie rozwoju Polskiej Strefy Inwestycji oraz budowę nowoczesnej polityki inwestycyjnej w Polsce. Jacek Tomczak jest przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. Polskiej Strefy Inwestycji.

W kategorii Partner 30-lecia wyróżniono:

• KOTRA (Koreańską Agencję Promocji Handlu i Inwestycji) – za wieloletnie wspieranie koreańskich inwestycji w Polsce oraz rozwój relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Republiką Korei. Koreańscy inwestorzy należą do najważniejszych w Strefie, wśród nich wymienić warto takie firmy jak SK, Sekonix, Nifco.

• Ministerstwo Rozwoju i Technologii – za strategiczne wsparcie rozwoju inwestycji, transformacji gospodarczej i nowoczesnego przemysłu w Polsce. • Marszałka Województwa Śląskiego – za wieloletnią współpracę na rzecz wzmacniania potencjału gospodarczego województwa śląskiego i rozwoju inwestycji.

• Miasto Tychy – za współtworzenie KSSE od początku jej działalności, wsparcie blisko 100 inwestycji o wartości ponad 6 mld zł oraz tworzenie miejsc pracy. Tychy posiadają największy wskaźnik utrzymanych miejsc pracy z wsparciem KSSE.

• Miasto Gliwice – za współtworzenie KSSE od początku jej istnienia i wsparcie największej liczby projektów inwestycyjnych – 181 inwestycji o wartości przekraczającej 8 mld zł.

Podczas gali uhonorowano również pracowników od samego początku związanych ze Strefą. Wyróżnienia otrzymali Danuta Macura, Kamila Złotnik, Monika Ludkiewicz oraz długoletni wiceprezesi zarządu Jacek Bialik i Andrzej Zabiegliński.

Obecni na gali 30-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej goście zwracali uwagę na wspólnie zrealizowane działania oraz wspominali o wspólnych planach w rozwój regionu:

Strefa to od 30 lat fundament wszystkich przekształceń gospodarczych na Śląsku. To przede wszystkim nowoczesne miejsca pracy. To, że dziś w regionie nie ma bezrobocia i mamy nowoczesny przemysł to zasługa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. „Rozwój Strefy oddziałuje na nasze miasta, powoduje, że rośnie nasz gospodarczy potencjał, a to pomaga przyciągnąć nowych mieszkańców” - dodaje Marcin Krupa, prezydent Katowic. KSSE to innowacyjność, rozwój i realne wsparcie dla przedsiębiorców w wymagających realiach rynku. Cieszymy się, że od wielu lat możemy być częścią Strefy i wspólnie tworzyć jej sukces - dodaje Anna Szczęśniak, założycielka firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Jubileusz był nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także do spojrzenia w przyszłość. KSSE zapowiedziała dalszy rozwój usług dla inwestorów, aktywne wspieranie transformacji gospodarczej regionu, inwestycje w nowoczesne technologie, zieloną energię oraz przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych. W samym 2026 roku Strefa wydała już około 30 decyzji o wsparciu o łącznej wartości blisko 2,7 mld zł, prowadząc jednocześnie rozmowy dotyczące kolejnych wielomiliardowych projektów inwestycyjnych.