23 mld zł na bezpieczeństwo. Ruszył nowy fundusz dla samorządów i firm

Samorządy i przedsiębiorstwa mogą sięgać po nowe środki na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo i odporność państwa. Ruszył Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) o wartości ok. 23 mld zł, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Samorządy i przedsiębiorstwa mogą sięgać po nowe środki na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo i odporność państwa. Ruszył Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) o wartości ok. 23 mld zł, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Nowy fundusz na bezpieczeństwo i odporność państwa

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma wspierać inwestycje w ochronę ludności, infrastrukturę podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania usług krytycznych oraz rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw, w tym sektora obronnego.

O możliwościach finansowania inwestycji w ramach FBiO w poniedziałek, 20 lipca 2026 r., rozmawiano w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda śląski Marek Wójcik oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego spotkali się tam z samorządowcami i przedsiębiorcami z woj. śląskiego.

– Środki, którymi dysponuje BGK i spółka Chrobry stanowią istotne uzupełnienie programów już realizowanych w Polsce, w tym rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dzięki instrumentom uruchomionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego samorządy będą mogły finansować budowę obiektów ochronnych, infrastruktury ważnej dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozwój cyberbezpieczeństwa – mówił wojewoda śląski Marek Wójcik.

Bezpieczeństwo to także gospodarka

Wiceprezes BGK, prof. Marta Postuła, podkreśliła, że obok bezpieczeństwa fizycznego kluczowe znaczenie ma dziś także bezpieczeństwo gospodarcze. Jak zaznaczyła, FBiO łączy działania wzmacniające poczucie bezpieczeństwa cywilnego z budowaniem odporności oraz przewag konkurencyjnych, które w efekcie mają przełożyć się na wzrost gospodarczy.

– Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności to 23 miliardy na wsparcie samorządów i polskich przedsiębiorstw. Część kapitałowa, za którą odpowiada spółka Chrobry w wysokości 7 miliardów złotych, tworzy jeden z największych funduszy inwestujących w obronność w Europie. Chrobry będzie inwestował zarówno w polskie startupy, jak i rozwinięte firmy, które potrzebują skalować swoją działalność, budować nowe moce produkcyjne i budować szeroko pojętą odporność państwa – mówił prezes zarządu Chrobry S.A. dr Arkadiusz Sułek.

Dwa filary FBiO: Pożyczki i kapitał

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności dzieli się na dwie części: pożyczkową oraz kapitałową. Część pożyczkowa stanowi 70 proc. środków Funduszu, a część kapitałowa – 30 proc.

Za obsługę części pożyczkowej odpowiada BGK. Jej wartość to około 16 mld zł. Ponad 11 mld zł przeznaczono dla sektora komunalnego na projekty związane z bezpieczeństwem i odpornością lokalną. Pożyczki dla samorządów mają być udzielane na bardzo korzystnych warunkach: z zerowym oprocentowaniem, wieloletnim okresem spłaty – nawet do 20 lat – oraz możliwością częściowego umorzenia zobowiązań.

Drugim filarem Funduszu jest instrument kapitałowy realizowany przez specjalnie powołaną spółkę Chrobry S.A. Na część kapitałową przewidziano około 7 mld zł, czyli około 30 proc. środków Funduszu. Środki te mają służyć wejściom kapitałowym w projekty o wysokim potencjale rozwojowym, szczególnie w obszarach innowacyjnych technologii i rozwiązań o strategicznym znaczeniu. Chrobry S.A. będzie wspierał szerokie spektrum podmiotów – od innowacyjnych spółek technologicznych, przez firmy w fazie skalowania, po dojrzałe przedsiębiorstwa i projekty infrastrukturalne. Inwestycje będą miały charakter długoterminowy, z jasno określoną ścieżką wyjścia oraz rynkową stopą zwrotu, przy jednoczesnym zachowaniu strategicznego celu, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności państwa.

Pożyczki dla sektora komunalnego, kolejowego i przedsiębiorstw

Część pożyczkowa Funduszu jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, sektora kolejowego oraz przedsiębiorstw.

Dla sektora komunalnego przewidziano łączną alokację 11,2 mld zł, w tym 5,6 mld zł w pierwszym naborze. Finansowanie może zostać przeznaczone na: budowę, modernizację i remont obiektów zbiorowej ochrony; budowę i modernizację systemów wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach; budowę oraz modernizację infrastruktury transportowej wspierającej mobilność wojskową, w tym dróg, mostów i tuneli; projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa; zakup, modernizację lub remont taboru na potrzeby wojskowe lub dual-use.

Dla sektora kolejowego przewidziano alokację 2 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na: budowę lub modernizację infrastruktury kolejowej w standardzie mobilności wojskowej; zakup, modernizację lub remont taboru kolejowego na potrzeby wojskowe lub dual-use; projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dla przedsiębiorstw przewidziano alokację 2,5 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na: zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej, paliw oraz usług krytycznych w zakresie łączności, teleinformatyki i transportu; zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury krytycznej; projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa; rozwój produkcji sprzętu wojskowego lub dual-use.

Nabór wniosków na część pożyczkową FBiO jest prowadzony przez Regiony BGK: https://www.bgk.pl/kontakt/regiony/