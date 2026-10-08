Jeden z najstarszych klubów sportowych w Katowicach obchodzi okrągły jubileusz. Uroczystości odbędą się 10 października 2026 roku w Arenie Katowice, a ich zwieńczeniem będzie międzynarodowy mecz bokserski.

Jeden z najstarszych klubów sportowych w Katowicach obchodzi okrągły jubileusz. Uroczystości odbędą się 10 października 2026 roku w Arenie Katowice, a ich zwieńczeniem będzie międzynarodowy mecz bokserski.

Klub 06 Kleofas AZS AWF Katowice świętuje 120-lecie istnienia. Jubileusz będzie okazją do przypomnienia bogatej historii klubu oraz spotkania pokoleń zawodników, trenerów i działaczy. Uroczystości odbędą się w Arenie Katowice przy ul. Nowej Bukowej 1.

Orkiestra i międzynarodowy mecz bokserski

W programie znalazł się m.in. występ katowickiej orkiestry dętej. Największą atrakcją będzie jednak wyjątkowy mecz bokserski, w którym zmierzą się zawodnicy 06 Kleofas AZS AWF Katowice, Okręgu Łódzkiego oraz czeskiego Boxing Club Poruba z Ostrawy.

- W ciągu 120 lat jego funkcjonowania działały w nim m.in. sekcje piłki nożnej, lekkoatletyczna, hokeja na lodzie oraz bokserska. Jednak niezależnie od skali działania oraz dyscyplin sportowych, które można trenować w tym zasłużonym klubie, 06 Kleofas AZS AWF Katowice niezmiennie kontynuuje swoją najważniejszą misję – wychowanie młodych ludzi poprzez sport oraz budowanie więzi z lokalną społecznością – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Z okazji jubileuszu 120-lecia klubu przekazuję podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów wszystkim jego działaczom, zawodnikom oraz sympatykom – dodaje prezydent.

Od Załęża po współczesność

Początki klubu sięgają 1906 roku. 23 sierpnia w katowickim Załężu, z inicjatywy miejscowych miłośników piłki nożnej, powstał „06 Sportverein Zalenze”. Od początku jego działalność była silnie związana z lokalną społecznością i przemysłowym charakterem dzielnicy, przede wszystkim z kopalnią „Kleofas” i hutą „Baildon”.

Przez kolejne dekady klub przechodził liczne przemiany organizacyjne, odzwierciedlające burzliwą historię Górnego Śląska i Polski. Rozwijał kolejne dyscypliny, a szczególne miejsce zajęło w nim pięściarstwo. W połowie lat 20. XX wieku sekcja bokserska „06” znalazła się w gronie klubów tworzących organizacyjne podstawy śląskiego boksu.

Po II wojnie światowej sport w Załężu zaczął się odradzać, a klub związał się z kopalnią „Kleofas”. W 1957 roku powstał Górniczy Klub Sportowy „06” przy kopalni „Kleofas” w Katowicach, a jego pięściarze odnosili coraz większe sukcesy na śląskich i ogólnopolskich ringach.

Złota era i czasy współczesne

Szczególny okres w historii klubu przypadł na lata 70. XX wieku. Jednym z jego najwybitniejszych zawodników był wówczas Henryk Średnicki, reprezentant Polski, mistrz świata i Europy oraz dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich. Dzięki pracy kolejnych pokoleń trenerów i działaczy 06 Kleofas stał się ważnym ośrodkiem szkolenia młodych pięściarzy. W historii klubu zapisali się także Marcin Walas i Monika Horzela, a wychowankowie Kleofasa przez lata zdobywali medale mistrzostw Polski i reprezentowali kraj na międzynarodowych zawodach.

W 1990 roku, w okresie przemian ustrojowych i organizacyjnych polskiego sportu, klub ponownie się usamodzielnił jako 06 Kleofas. Rozwijał wówczas nie tylko boks, ale też inne dyscypliny i formy aktywności, a jednym z najważniejszych elementów działalności pozostawała praca z młodzieżą.

Przełomem był rok 2015, kiedy klub nawiązał współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Powstała wtedy sekcja sportowa 06 Kleofas AZS AWF Katowice, łącząca tradycję wielopokoleniowego klubu z potencjałem jednej z najważniejszych uczelni sportowych w regionie.

Klub może pochwalić się również współczesnymi sukcesami. Laura Szydłowska czterokrotnie zdobyła tytuł Mistrzyni Polski, wywalczyła złoty medal Pucharu Polski Kadetek i dwukrotnie wystąpiła w Mistrzostwach Europy. Medale Pucharu Polski i mistrzostw Polski zdobywali także Anna Colkos, Kamil Kopyto i Tomasz Gromadzki.

Boks dla każdego

– Prowadzimy zajęcia dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. W ofercie mamy m.in. zajęcia Mini-Box dla najmłodszych, grupę początkującą, zawodniczą, grupę kobiet oraz grupę oldboyów. Treningi odbywają się na katowickich obiektach sportowych, m.in. na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej oraz w ORW Rolna przy ul. Nasypowej – mówi Damian Kuźma, prezes KS 06 Kleofas AZS AWF Katowice.

Prezes zaprasza mieszkańców Katowic do wspólnego świętowania jubileuszu i przeżycia wyjątkowego sportowego wydarzenia, które połączy tradycję, emocje i młodzieżowy boks.