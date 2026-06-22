Górnictwo

110 lat kopalni Jankowice i 10-lecie KWK ROW. Wyjątkowy jubileusz w Rybniku

Obchody dwóch ważnych jubileuszy stały się okazją do wspólnego świętowania dla społeczności KWK ROW Ruch Jankowice. Kopalnia ROW obchodzi w tym roku 10-lecie działalności, natomiast kopalnia „Jankowice” – 110 lat swojej górniczej historii. 

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

22 czerwca 2026, 12:40
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Uroczysta Msza Święta w parafii pw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach z okazji 110-lecie KWK Jankowice i 10-lecia KWK ROW.

fot: PGG

Obchody dwóch ważnych jubileuszy stały się okazją do wspólnego świętowania dla społeczności KWK ROW Ruch Jankowice. Kopalnia ROW obchodzi w tym roku 10-lecie działalności, natomiast kopalnia „Jankowice” – 110 lat swojej górniczej historii. 

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w sobotę, 20 czerwca, od sportowej rywalizacji. Na boisku sportowym MOSiR „Górnik” Boguszowice w Rybniku odbyła się spartakiada w piłce nożnej dla pracowników Ruchu Jankowice. Była to okazja do wspólnego spotkania poza codzienną pracą, integracji i świętowania jubileuszu w atmosferze sportowej rywalizacji.

Druga część obchodów odbyła się w niedzielę, 21 czerwca. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w parafii pw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach. To miejsce szczególne dla górniczej społeczności — św. Barbara od pokoleń jest patronką górników, a wspólna modlitwa stanowi ważny element pielęgnowania górniczej tradycji.

Kopalnia Jankowice. Pierwsze tony węgla wydobyto tu 21 czerwca 1916

Zarząd PGG reprezentowali Marek Skuza, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji oraz Iwona Szczygioł, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży. Na uroczystości zaproszono także przedstawicieli strony społecznej oraz byłych dyrektorów kopalni.

Warto przypomnieć, że historia kopalni Jankowice sięga początków XX wieku. Pierwsze tony węgla wydobyto tu 21 czerwca 1916 roku. Od tego czasu Jankowice przeszły długą drogę — od budowy pierwszych szybów i rozwoju przykopalnianego osiedla, przez kolejne dekady pracy wielu pokoleń górników, aż po funkcjonowanie w strukturach KWK ROW. Historia Jankowic to historia ludzi: górników, ratowników, pracowników przeróbki, dozoru, administracji i wszystkich, którzy przez lata tworzyli tę kopalnię.

- To także historia rodzin, dla których kopalnia była i nadal jest ważną częścią życia oraz tożsamości regionu. Dziękujemy wszystkim, którzy przez lata tworzyli i nadal tworzą Ruch Jankowice oraz KWK ROW. To dzięki ludziom — ich doświadczeniu, zaangażowaniu i przywiązaniu do górniczych wartości — ta historia trwa - podkreślają przedstawiciele PGG.


 

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