Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w sobotę, 20 czerwca, od sportowej rywalizacji. Na boisku sportowym MOSiR „Górnik” Boguszowice w Rybniku odbyła się spartakiada w piłce nożnej dla pracowników Ruchu Jankowice. Była to okazja do wspólnego spotkania poza codzienną pracą, integracji i świętowania jubileuszu w atmosferze sportowej rywalizacji.

Druga część obchodów odbyła się w niedzielę, 21 czerwca. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w parafii pw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach. To miejsce szczególne dla górniczej społeczności — św. Barbara od pokoleń jest patronką górników, a wspólna modlitwa stanowi ważny element pielęgnowania górniczej tradycji.

Kopalnia Jankowice. Pierwsze tony węgla wydobyto tu 21 czerwca 1916

Zarząd PGG reprezentowali Marek Skuza, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji oraz Iwona Szczygioł, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży. Na uroczystości zaproszono także przedstawicieli strony społecznej oraz byłych dyrektorów kopalni.

Warto przypomnieć, że historia kopalni Jankowice sięga początków XX wieku. Pierwsze tony węgla wydobyto tu 21 czerwca 1916 roku. Od tego czasu Jankowice przeszły długą drogę — od budowy pierwszych szybów i rozwoju przykopalnianego osiedla, przez kolejne dekady pracy wielu pokoleń górników, aż po funkcjonowanie w strukturach KWK ROW. Historia Jankowic to historia ludzi: górników, ratowników, pracowników przeróbki, dozoru, administracji i wszystkich, którzy przez lata tworzyli tę kopalnię.