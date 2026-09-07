Wielki finał charytatywnej akcji Kulinarny Ogień 13 września 2026 r. w TAURON Parku Śląskim. Na gości czekać będzie blisko 100 szefów kuchni, 20 autorskich stref kulinarnych, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. A przede wszystkim – wspólny cel: wsparcie budowy pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dzieci „TuSieTuli”. Organizatorzy chcą podczas finału zebrać minimum 250 tys. zł.

Wielki finał charytatywnej akcji Kulinarny Ogień 13 września 2026 r. w TAURON Parku Śląskim. Na gości czekać będzie blisko 100 szefów kuchni, 20 autorskich stref kulinarnych, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. A przede wszystkim – wspólny cel: wsparcie budowy pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dzieci „TuSieTuli”. Organizatorzy chcą podczas finału zebrać minimum 250 tys. zł.

Park Śląski zamieni się w wielką kuchnię

Finał będzie kulminacją tegorocznej akcji Stowarzyszenia Kulinarny Ogień. 13 września od godziny 12:00 na 20 autorskich stanowiskach gotować będzie blisko 100 szefów kuchni z całej Polski. Na miejscu będzie można nie tylko spróbować wyjątkowych dań, ale przede wszystkim spędzić cały dzień w atmosferze wielkiego kulinarnego i charytatywnego festiwalu.

Organizatorzy przygotowali menu łączące tradycyjne smaki z nowoczesnym podejściem do kuchni. W strefie „Skarby Śląska” pojawią się m.in. burgery z krupniokiem, bombony z krupnioka, zapiekanki z krupniokiem oraz słynna kanapka cieszyńska. W Strefie Wielkiej Patelni widzowie zobaczą widowiskowe przygotowanie autorskiego „śląskiego bajzlu”, a Mistrzowie Europy BBQ zaproszą na dania prosto z profesjonalnych wędzarni i rusztów.

Nie zabraknie kuchni polowej – z tradycyjnym śląskim żurem, wojskową grochówką i kwaśnicą – oraz kuchni regionalnych z całej Polski. Będą smaki Kaszub, Podlasia, pierogi i roślinne propozycje w strefie „Śląsk po nowemu (Vege)”. Na miłośników kuchni międzynarodowej czekać będą m.in. sushi i kuchnia włoska.

Dla najmłodszych przygotowano Strefę dla Bajtli z dedykowanym menu oraz warsztatami kulinarnymi. Z kolei w strefie słodkości będzie można znaleźć śląskie kołocze, tradycyjne dołki, świeże gofry, kawę oraz napoje i lemoniady.

Koncerty, atrakcje i rodzinna strefa TAURON

Finał to jednak nie tylko jedzenie. Festiwalowi towarzyszyć będą koncerty oraz liczne atrakcje i strefy animacji przygotowane przez partnerów, m.in. Laserhouse, Kolejkowo, Funzeum, Kids Co, Malowisko, Kropka, Silesia Marathon oraz 13. Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej.

W tegoroczny finał zaangażował się również TAURON, który przygotuje rodzinną strefę „Ciepło z natury”. Będzie to miejsce pełne interaktywnych atrakcji, eksperymentów, warsztatów i dobrej zabawy dla dzieci oraz dorosłych. Na uczestników czekają m.in. symulatory VR, warsztaty kreatywne i naukowe, edukacyjna gra „Miasta Przyszłości”, lemoniada, popcorn oraz spotkanie z Tauronkiem.

– Szykujemy absolutną petardę! 13 września Park Śląski zatrzęsie się od pozytywnej energii, muzyki i najlepszych smaków w Polsce. To nie będzie zwykły piknik, ale potężny festiwal dobra i bezkompromisowej gastronomii – mówi Piotr Józefczyk, Wiceprezes Stowarzyszenia Kulinarny Ogień.

– Kulinarny Ogień to wyjątkowe wydarzenie, które od dwóch lat jest z nami. Do tej pory organizowane było na początku grudnia, tym razem spotykamy się już we wrześniu, a TAURON Park Śląski stanie się miejscem największego kulinarnego wydarzenia w województwie śląskim – dodaje Paweł Bilangowski, prezes TAURON Parku Śląskiego.

Rekordowy stream był dopiero początkiem

Przed finałem organizatorzy sprawdzili, jak dużą siłę ma wspólne gotowanie i pomaganie online. Przez 48 godzin nieprzerwanego streamingu w kuchni Kulinarnego Ognia gotowali kucharze z całej Polski, a do akcji włączyli się także goście specjalni i lokalne społeczności.

W internetowej skarbonce znalazło się 81 236 zł, które przekazało 849 darczyńców. Całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci „TuSieTuli”, realizowanego przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo.

Podczas streamingu w kuchni pojawili się m.in. strażacy z OSP Chełm Śląski, grupy sportowe oraz chór Zadyrygowani. Artur Lenczewski pokonał 500 kilometrów, aby przygotować przed kamerami tradycyjne podlaskie kartacze. Do kulinarnego maratonu dołączyli także stand-uper Kucharz Maciej, Sylwia Grodzka-Haba, znana w sieci jako Pani Foremka, ekipa Sakura Sushi oraz ponad 80 kucharzy z całej Polski.

– Kuchnia to nie tylko technika i składniki, to przede wszystkim serce, żywy ogień i prawda na talerzu. Przez te 48 godzin udowodniliśmy, że zapach skwierczącego masła, pasja i wspólny garnek potrafią połączyć setki ludzi w jednym celu – mówi Marcin Socha, Prezes Stowarzyszenia Kulinarny Ogień.

Cel: ćwierć miliona złotych na hospicjum

Budowa hospicjum „TuSieTuli” to przedsięwzięcie warte łącznie 16 milionów złotych. Tegoroczny finał Kulinarnego Ognia ma być kolejnym ważnym krokiem w stronę realizacji tego celu.

Organizatorzy chcą podczas wydarzenia zebrać minimum 250 tys. zł. Wpłat będzie można dokonywać bezpośrednio do puszek wolontariuszy znajdujących się przy stanowiskach kulinarnych, a także elektronicznie, w tym za pomocą BLIKA. Zbiórkę będzie można wesprzeć również online, za pośrednictwem oficjalnej skarbonki akcji na platformie SiePomaga.pl. Niebawem wystartują także licytacje charytatywne na Allegro Charytatywnie.

13 września warto więc być w TAURON Parku Śląskim nie tylko dla jedzenia. Każda wizyta przy jednym ze stanowisk, każdy spróbowany posiłek i każda wpłata mogą dołożyć kolejną cegiełkę do miejsca, które ma dać dzieciom i ich rodzinom bezpieczny dom oraz profesjonalną opiekę.

Jak wesprzeć zbiórkę?

Podczas finału 13 września wpłat na rzecz budowy hospicjum „TuSieTuli” będzie można dokonywać bezpośrednio do puszek wolontariuszy na wszystkich stanowiskach. Zbiórkę będzie też można wesprzeć online, płacąc m.in. BLIKiem – za pośrednictwem oficjalnej skarbonki akcji: https://www.siepomaga.pl/kulinarny-ogien-rozpalamy-dobro.

