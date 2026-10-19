Zwiększą moc elektrowni węglowych. Powodem niedobory energii

Szybko rosnące zapotrzebowanie Indii na energię elektryczną może zmusić ten kraj do dodania mocy węglowych – mówi szef działu planowania sektora energetycznego, którego cytuje Reuters.

Szybko rosnące zapotrzebowanie Indii na energię elektryczną może zmusić ten kraj do dodania mocy węglowych – mówi szef działu planowania sektora energetycznego, którego cytuje Reuters.

Jak przypomina Reuters władze Indii planowały w ubiegłbym roku dodać 97 GW mocy elektrowni węglowych, aby do 2035 roku osiągnąć 307 GW. Obecnie ten azjatycki kraj dysponuje mocą około 230 GW.

„Teraz prawdopodobnie wzrośnie to do 105 GW, a nawet 150 GW” – mówi Ghanshyam Prasad, przewodniczący Centralnego Urzędu ds. Energii Elektrycznej (CEA), którego cytuje Reuters.

Jak powiedział urzędnik, zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, a kraj potrzebuje stabilnych źródeł dostaw, by móc mu sprostać. Prasad dodał, że w tym roku dzienne szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną było wyższe o ok. 45–50 GW niż w roku poprzednim. Było to związane ze słabszymi opadami monsunowymi, które zmniejszyły produkcję energii wodnej i zwiększyły zależność od elektrowni cieplnych.

Reuters cytuje dane rządowe, które mówią, że produkcja energii elektrycznej ze spalania węgla wzrosła we wrześniu o 13,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy produkcja energii wodnej spadła w tym okresie o 20 proc.

Zdaniem Prasada, nacisk na rozwój energetyki węglowej nie oznacza, że Indie spowalniają rozwój energii odnawialnej. Muszą mu jednak towarzyszyć inne źródła, które zagwarantują niezawodne dostawy energii elektrycznej w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania.