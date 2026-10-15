Energetyka

Zużycie prądu wzrosło o 1,71 proc. rok do roku we wrześniu. Ponad połowa z węgla

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o 1,71 proc. rdr do 13,36 TWh we wrześniu, a w okresie styczeń-wrzesień o 3,8 proc. do 127,2 TWh - podały w czwartek Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). "Porównując okres styczeń-wrzesień 2025 z analogicznym okresem tego roku widać istotny wzrost produkcji energii (+6,4 proc.) oraz zużycia (+3,8 proc.). Za blisko 30 proc. produkcji odpowiadały źródła odnawialne" - podano w informacji.

Pap

15 października 2026, 14:47
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ponad 58 proc. prądu wyprodukowano z węgla kamiennego i brunatnego

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o 1,71 proc. rdr do 13,36 TWh we wrześniu, a w okresie styczeń-wrzesień o 3,8 proc. do 127,2 TWh - podały w czwartek Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). "Porównując okres styczeń-wrzesień 2025 z analogicznym okresem tego roku widać istotny wzrost produkcji energii (+6,4 proc.) oraz zużycia (+3,8 proc.). Za blisko 30 proc. produkcji odpowiadały źródła odnawialne" - podano w informacji.

Produkcja energii elektrycznej we wrześniu br. wyniosła 13,59 TWh i była o 7,23 proc. wyższa rdr. Za 39,72 proc. produkcji odpowiadały elektrownie na węgiel kamienny, za 18,81 proc. - elektrownie na węgiel brunatny, a za 8,26 proc. - elektrownie gazowe. 

Z kolei fotowoltaika odpowiadała za 15,96 proc. wrześniowej produkcji prądu, elektrownie wiatrowe za 15,75 proc., a elektrownie wodne - za 1,45 proc. - wynika z danych PSE. Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. 

Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych. Odpowiada także za bilansowanie systemu, czyli równoważenie produkcji z zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

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