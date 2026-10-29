W Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku zainaugurowano VI edycję programu „Edukacja z wojskiem”. Wydarzenie z udziałem minister edukacji i ministra obrony narodowej połączone zostało z lekcją pokazową dla uczniów – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

W Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku zainaugurowano VI edycję programu „Edukacja z wojskiem”. Wydarzenie z udziałem minister edukacji i ministra obrony narodowej połączone zostało z lekcją pokazową dla uczniów – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

W uroczystości wzięli udział minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura oraz wojewoda śląski Marek Wójcik.

Celem jest bezpieczeństwo i odporność społeczeństwa

„Edukacja z wojskiem” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowana do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Program ma uczyć młodzież właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz budować świadomość w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony ludności.

– Prezentujemy osiągnięcia, które są wspólnym działaniem Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Obrony Narodowej po to, żeby wzmacniać odporność społeczną, żeby wzmacniać świadomość, żeby edukować dzieciaki od pierwszej klasy, żeby oswajać z wojskiem, zachęcać do przystąpienia później już w dorosłym życiu do Wojska Polskiego i dawać to poczucie świadomości również dla całej rodziny, o czym mówiła pani minister. 1500 szkół będzie przeszkolonych, dzieci z 1500 szkół będą przeszkolone w tej edycji. To powoduje, że docieramy coraz szerzej z informacją, wiedzą, z wychowaniem również w zakresie kultury bezpieczeństwa: jak się zachowywać, co robić, jak reagować – mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trzygodzinne szkolenia prowadzone przez żołnierzy

Zajęcia w ramach programu mają formę trzygodzinnych szkoleń teoretyczno-praktycznych. Prowadzą je odpowiednio przygotowani żołnierze Wojska Polskiego, a program został opracowany przez MON we współpracy z MEN.

Uczniowie poznają m.in. zasady alarmowania, sposoby wzywania pomocy, podstawy ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Ważnym elementem szkoleń są również zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacyjnym.