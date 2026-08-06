Kraj i Świat

Zmora kierowców wreszcie zniknie. Najpierw jednak korki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna 6 sierpnia remont odcinka autostrady A1. To tam występują słynne „fale Dunaju”, na które od dawna narzekali kierowcy.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

6 sierpnia 2026, 08:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GDDKiA/Paweł Klarecki

Remont obejmie odcinek jezdni A1 w kierunku Gliwic pomiędzy Siemonią a MOP Dobieszowice Zachód.

fot: GDDKiA/Paweł Klarecki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna 6 sierpnia remont odcinka autostrady A1. To tam występują słynne „fale Dunaju”, na które od dawna narzekali kierowcy.

Remontowany odcinek rozpoczyna się około 150 m za wiaduktem nad ul. Kościuszki w Siemoni i kończy na wysokości MOP Dobieszowice Zachód. To nieco ponad 3 km trasy. Prace na tym odcinku potrwają przez rok i zakończą się w sierpniu 2027.

Inwestycja obejmuje kompleksową naprawę zdeformowanej nawierzchni na jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Wyremontujemy system odwodnienia, przepust oraz obiekty inżynierskie, a także ekrany akustyczne. Celem realizowanych robót jest trwałe usunięcie deformacji nawierzchni, przywrócenie pełnej nośności i równości jezdni oraz zapewnienie bezpiecznego i komfortowego użytkowania autostrady przez kolejne lata – informuje GDDKiA.

Żeby było lepiej, musi być gorzej

W związku z remontem trzeba spodziewać się utrudnień. Zamknięta zostanie jezdnia autostrady w kierunku Gliwic. Ruch zostanie przełożony na jezdnię przeciwną, prowadzącą w kierunku Pyrzowic. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jednym pasie w każdą stronę. Maksymalna prędkość na tym odcinku będzie wynosić 60 km/h.

Jak informuje GDDKiA, remont ma poprawić nośność i równość jezdni, a trwałość eksploatacyjna autostrady zostanie zapewniona na co najmniej 30 lat. Dzięki temu zostaną też zniesione wprowadzone tam ograniczenia prędkości.

Naprawa autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi została podzielona na 13 niezależnych zadań. Obecnie GDDKiA prowadzi przetarg na remont kolejnego odcinka o długości ok. 1,7 km w rejonie węzła Pyrzowice. 

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