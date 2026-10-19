We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy, który ma na celu zmniejszenie grupy podmiotów zobowiązanych do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju oraz zmiany w zasadach raportowania dla grup kapitałowych.

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy, który ma na celu zmniejszenie grupy podmiotów zobowiązanych do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju oraz zmiany w zasadach raportowania dla grup kapitałowych.

Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów, który został opublikowany w poniedziałek na stronach kancelarii premiera, rząd we wtorek zajmie się projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Jego celem jest m.in. zawężenie grupy firm zobowiązanych do sporządzania raportów ESG. Taki obowiązek miałaby obejmować wyłącznie firmy, w których na poziomie odpowiednio jednostki oraz grupy kapitałowej zatrudnienie przekracza 1000 pracowników, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 1,9 mld zł.

Ponadto projekt umożliwia jednostce dominującej, będącej jednostką holdingową, niesporządzanie raportów ESG grupy kapitałowej w przypadku, gdy modele biznesowe i prowadzona działalność firm zależnych są niezależnie od siebie. Umożliwione ma być też pominięcie niektórych informacji przy sporządzaniu raportów.

Obecnie taka możliwość jest ograniczona jedynie do zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ich ujawnienie miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową firmy. Projekt rozszerza ten katalog m.in. o informacje niejawne, czy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ograniczenie zakresu informacji

Proponowane przepisy mają też wprowadzić przepisy tzw. value chain cap, czyli ograniczenie zakresu informacji jakich jednostki zobowiązane do raportowania ESG mogą żądać na potrzeby tej sprawozdawczości od jednostek w łańcuchu wartości, w których średnia liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym nie przekracza 1000 osób. Chodzi o informacje, które duże firmy mogły wymagać od swoich mniejszych kontrahentów.

W projekcie znalazły się także zapisy, które mają umożliwić jednostce dominującej - w sytuacji, gdy skład grupy kapitałowej uległ zmianie w trakcie danego roku obrotowego w wyniku nabycia lub połączenia jednostek zależnych - pominięcie w raporcie ESG takich jednostek.

Projekt zawiera też zmiany w zakresie raportowania ESG przez spółki z państw trzecich. Ma on m.in. zawęzić zakres polskich jednostek zależnych i oddziałów zobowiązanych do publikacji raportów ESG z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - do takich, których roczne przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 890 mln zł. Ponadto podwyższona ma zostać wysokość (z obecnych 150 do 450 mln euro) przychodów netto ze sprzedaży generowanych na terytorium UE przez jednostkę z państwa trzeciego, która skutkuje obowiązkiem publikacji jej sprawozdawczości ESG przez polską jednostkę zależną lub oddział.

Planuje się też określenie uproszczonych warunków tymczasowej rejestracji i zwolnienia z nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego firmy audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego, która przeprowadza lub zamierza przeprowadzić atestację raportu ESG firm z państw trzecich, których papiery wartościowe dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Rejestracja w okresie przejściowym będzie możliwa pod warunkiem, że jednostka audytorska z państwa trzeciego przedstawi Agencji określone informacje. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.