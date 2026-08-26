Kraj i Świat

Zmarł Czesław Ślęziak, były poseł i minister w rządzie Millera

Czesław Śleziak, były poseł i minister środowiska w rządzie Leszka Millera zmarł w wieku 74 lat po długiej chorobie.

Monika Krezel

Monika Krężel

26 sierpnia 2026, 16:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Aleksandra Śleziak-Paturalska

Czesław Śleziak był ministrem środowiska w rządzie Leszka Millera

fot: FB Aleksandra Śleziak-Paturalska

Czesław Śleziak, były poseł i minister środowiska w rządzie Leszka Millera zmarł w wieku 74 lat po długiej chorobie.

„Po długiej chorobie zmarł mój tata Czesław Śleziak” – taki wpis umieściła 25 sierpnia w mediach społecznościowych Aleksandra Śleziak-Paturalska, córka byłego posła.

Czesław Śleziak przez cztery kadencje, w latach 1991–2005, pełnił mandat posła na Sejm RP. Przez cały okres swojej pracy parlamentarnej był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, której w latach 1993–1997 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1997–2001 przewodniczącym.

W latach 2001–2004 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, a od marca 2003 roku do maja 2004 roku był ministrem środowiska.

- Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała ochrona środowiska. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związany był jako Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach w latach 1996–1997 – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej w Katowicach. - Żegnamy człowieka, który przez lata swojej działalności publicznej angażował się w sprawy ochrony środowiska, służąc regionowi i jego mieszkańcom.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 sierpnia 2026 roku o godz. 11.00 w Kościele Parafii Zesłania Ducha Świętego w Lalikach.

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