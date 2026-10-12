Urząd Dozoru Technicznego przyznał Zakładowi Konstrukcji Spawanych Ferrum certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących działalności w obszarze energetyki jądrowej - przekazał w poniedziałek UDT. To pierwsza firma, która przeszła prowadzony przez urząd proces certyfikacji w tym zakresie.

Urząd Dozoru Technicznego przyznał Zakładowi Konstrukcji Spawanych Ferrum certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących działalności w obszarze energetyki jądrowej - przekazał w poniedziałek UDT. To pierwsza firma, która przeszła prowadzony przez urząd proces certyfikacji w tym zakresie.

"Dla UDT wydanie pierwszego certyfikatu ISO 19443 jest ważnym krokiem w budowaniu krajowego zaplecza dla energetyki jądrowej. Certyfikacja potwierdza spełnienie wymagań jakościowych i organizacyjnych obowiązujących w tym sektorze, a jednocześnie wzmacnia udział polskich przedsiębiorstw w realizacji strategicznych inwestycji" - wskazał prezes UDT Paweł Smoliński, cytowany w komunikacie urzędu.

ZKS Ferrum to spółka należąca do Grupy FERRUM

Głównym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jest jednym z największych w Polsce producentów urządzeń ciśnieniowych i komponentów dla energetyki.

Jak zauważył prezes PFR Mikołaj Raczyński, wśród strategicznych kierunków realizowanych przez fundusz są działania na rzecz bezpieczeństwa i odporności gospodarczej, transformacji energetycznej oraz wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

"Długoterminowe zaangażowanie PFR w rozwój Grupy Ferrum wpisuje się w każdy z tych obszarów. Spółka konsekwentnie rozwija kompetencje niezbędne do udziału w projektach energetyki jądrowej i offshore, które będą miały istotne znaczenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki w kolejnych latach. Zależy nam, aby jak największa część wartości związanej ze strategicznymi inwestycjami pozostawała w Polsce, wspierając rozwój krajowego przemysłu, technologii, miejsc pracy oraz wzmacniając bezpieczeństwo łańcuchów dostaw" - zaznaczył Raczyński.

Jak wskazano w komunikacie, uzyskanie certyfikatu otwiera ZKS Ferrum drogę do szerszej współpracy przy krajowych i zagranicznych projektach jądrowych. Spółka od lat dostarcza urządzenia dla sektora energetycznego i konsekwentnie rozwija swoje kompetencje, aktywnie przygotowując się do wsparcia budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także innych tego typu projektów europejskich.

Gotowość przedsiębiorstwa do spełnienia wymagań

"Certyfikat ISO 19443, choć nie gwarantuje jeszcze wejścia do łańcucha dostaw, to potwierdza gotowość przedsiębiorstwa do spełnienia wymagań stawianych przez inwestorów realizujących projekty jądrowe" - przekazał UDT.

Prezes spółki Krzysztof Kasprzycki zwrócił uwagę, że uzyskanie przez firmę certyfikatu ma istotne znaczenie dla budowania local content, czyli udziału polskich firm w projektach jądrowych realizowanych w kraju, również tych, które pracują w łańcuchu dostaw ZKS Ferrum.

"Oznacza to nie tylko możliwość świadczenia usług czy dostarczania urządzeń na potrzeby konkretnych inwestycji, lecz także rozwój kompetencji, technologii i doświadczenia pozostających w polskiej gospodarce. Jest także dowodem, że krajowe firmy potrafią skutecznie wdrażać standardy jakości i bezpieczeństwa wymagane przez branżę jądrową" - podkreślił.

Norma ISO 19443 została opracowana z myślą o organizacjach uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora energetyki jądrowej. Obejmuje wymagania związane z zapewnieniem jakości oraz dodatkowymi obszarami istotnymi dla branży jądrowej, takimi jak bezpieczeństwo jądrowe, kultura bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem czy nadzór nad dostawcami i podwykonawcami.

"Prowadzone przez UDT procesy certyfikacji pozwalają wierzyć, że w niedługiej przyszłości kolejne firmy dołączą do elitarnego grona w łańcuchu dostaw sektora jądrowego. UDT wspiera przedsiębiorstwa w tym procesie, organizując otwarte i bezpłatne szkolenia dla firm zainteresowanych udziałem w projektach związanych z energetyką jądrową" - poinformował urząd.

ZKS Ferrum specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie wielkogabarytowych konstrukcji spawanych przeznaczonych dla sektora energetycznego, metalurgicznego, przemysłowego, offshore oraz innych gałęzi gospodarki. W swoim portfolio posiada produkty takie jak elementy turbin i generatorów, piece obrotowe, młyny kulowe, suszarnie przemysłowe, zbiorniki ciśnieniowe, autoklawy czy elementy morskich wież wiatrowych.

Polski Fundusz Rozwoju jest spółką prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Do strategicznych działań PFR należą: transformacja energetyczna, międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, innowacyjność oraz autonomia technologiczna kraju. Grupa Kapitałowa PFR zainwestowała - bezpośrednio i pośrednio - 24 mld zł. Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką inspekcyjną badającą m.in. urządzenia techniczne w fazie ich eksploatacji, a także dozorującą ich wytwarzanie, naprawy i modernizacje. Urząd nadaje również uprawnienia zajmującym się tym zakładom.