Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie zyskała nowoczesną, ekologiczną przestrzeń do nauki na świeżym powietrzu. 15 maja oficjalnie otwarto tam „Zieloną Pracownię pod Chmurką”, która ma pomóc w praktycznym poznawaniu przyrody. Inwestycja warta ponad 177 tys. zł została zrealizowana przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach

Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie zyskała nowoczesną, ekologiczną przestrzeń do nauki na świeżym powietrzu. 15 maja oficjalnie otwarto tam „Zieloną Pracownię pod Chmurką”, która ma pomóc w praktycznym poznawaniu przyrody. Inwestycja warta ponad 177 tys. zł została zrealizowana przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach

Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku rozwijania nowoczesnych metod nauczania, opartych na bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz praktycznym poznawaniu zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście. Gminę Kłomnice reprezentował Zastępca Wójta Bartłomiej Żurek, który podkreślił znaczenie inwestycji wspierających rozwój edukacji oraz kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przyznał dofinansowanie dla szkół w Skrzydlowie oraz Konarach na utworzenie „Ekopracowni pod chmurką”. W ramach projektu powstały dwa nowoczesne obiekty dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu ekologii, przyrody oraz edukacji środowiskowej w warunkach sprzyjających obserwacji i poznawaniu naturalnego otoczenia.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 177 500,00 zł, z czego 140 000,00 zł stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach. Nowo utworzone przestrzenie edukacyjne będą służyć uczniom i nauczycielom jako miejsce realizacji zajęć terenowych, warsztatów oraz projektów edukacyjnych, wspierających rozwój zainteresowań, kreatywności i postaw proekologicznych. Inwestycja wpisuje się również w działania Gminy Kłomnice na rzecz podnoszenia jakości infrastruktury oświatowej oraz promowania edukacji ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy.