Zielona Pracownia pod Chmurką w Skrzydlowie otwarta. Nowa eko-inwestycja w gminie Kłomnice

Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie zyskała nowoczesną, ekologiczną przestrzeń do nauki na świeżym powietrzu. 15 maja oficjalnie otwarto tam „Zieloną Pracownię pod Chmurką”, która ma pomóc w praktycznym poznawaniu przyrody. Inwestycja warta ponad 177 tys. zł została zrealizowana przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach

24 maja 2026, 08:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Uroczyste otwarcie „Pracowni pod Chmurką” w Szkole Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku rozwijania nowoczesnych metod nauczania, opartych na bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz praktycznym poznawaniu zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska.
 
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście. Gminę Kłomnice reprezentował Zastępca Wójta Bartłomiej Żurek, który podkreślił znaczenie inwestycji wspierających rozwój edukacji oraz kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przyznał dofinansowanie dla szkół w Skrzydlowie oraz Konarach na utworzenie „Ekopracowni pod chmurką”. W ramach projektu powstały dwa nowoczesne obiekty dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu ekologii, przyrody oraz edukacji środowiskowej w warunkach sprzyjających obserwacji i poznawaniu naturalnego otoczenia.
 
Łączna wartość inwestycji wyniosła 177 500,00 zł, z czego 140 000,00 zł stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach. Nowo utworzone przestrzenie edukacyjne będą służyć uczniom i nauczycielom jako miejsce realizacji zajęć terenowych, warsztatów oraz projektów edukacyjnych, wspierających rozwój zainteresowań, kreatywności i postaw proekologicznych. Inwestycja wpisuje się również w działania Gminy Kłomnice na rzecz podnoszenia jakości infrastruktury oświatowej oraz promowania edukacji ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

wfośigw katowice

W grupie laureatów konkursu Zielona Pracownia znalazła się Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana z Jastrzębia-Zdroju, która otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 60 000 zł.

Prawie 2500 zasiedlonych gniazd w 44 koloniach lęgowych - to wyniki inwentaryzacji kolonii lęgowych gawrona w województwie śląskim przeprowadzonej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w 2025 r. Środki na wykonanie inwentaryzacji pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kobielicach powstała wyjątkowa „Pracownia pod chmurką" – przestrzeń edukacyjna na świeżym powietrzu, zaprojektowana przez samych uczniów. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta Gala Zielonych Czeków 2026. Podczas wydarzenia wyróżniono osoby i podmioty, które swoją pracą, zaangażowaniem oraz pasją realnie zmieniają nasze otoczenie na lepsze.