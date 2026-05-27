Strażacy z Dębowca z nowym wozem

Monika Krężel

27 maja 2026, 14:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

OSP w Dębowcu ma 120 lat, młode kadry i nowy wóz

Maj upłynął nie tylko pod znakiem życzeń dla strażaków, ale i przekazywania im niezbędnego sprzętu. Tak było m.in. w OSP w Dębowcu, gdzie zakup nowego samochodu był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pod koniec maja odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. W trakcie wydarzenia przekazano nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, którego zakup współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy województwa śląskiego. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję wszystkim strażakom za codzienną służbę, poświęcenie oraz gotowość do działania - podkreślił podczas uroczystości Mateusz Pindel, prezes WFOŚIGW w Katowicach.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

