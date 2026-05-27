Dwie nowe Ekopracownie pod chmurką w województwie śląskim

Oficjalnie otwarto dwie nowe, plenerowe przestrzenie edukacyjne, które umożliwią dzieciom i młodzieży naukę w bezpośrednim kontakcie z naturą. W uroczystościach wziął udział Bronisław Karasek, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

27 maja 2026, 09:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Nowe pracownie powstały w dwóch placówkach:

Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach – nowoczesna ekopracownia pozwoli uczniom na kreatywne prowadzenie zajęć przyrodniczych, biologicznych i ekologicznych.

Ośrodku „Rafa Autystycznie” w Wodzisławiu Śląskim – otwarto tu wyjątkową przestrzeń pod nazwą „GeoZielnia”, stworzoną z myślą o integracji oraz rozwijaniu wrażliwości ekologicznej.

- Oba projekty udowadniają, że edukacja może być bliska naturze, skutecznie łącząc naukę z inspirującym otoczeniem. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w realizację tych przedsięwzięć - podkreślają przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

