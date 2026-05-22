Zakorzenieni w przyrodzie, czyli będzie kolejna świetna pracownia w Jastrzębiu-Zdroju

Monika Krężel

22 maja 2026, 10:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Jastrzębie-Zdrój

Zielona Pracownia, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 20, będzie przestrzenią inspirowaną światem lasu

W grupie  laureatów konkursu Zielona Pracownia znalazła się Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana z Jastrzębia-Zdroju, która otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 60 000 zł.

W tegorocznej edycji konkursu Zielona Pracownia, którego celem jest tworzenie nowoczesnych, inspirujących przestrzeni do nauki o środowisku i ekologii w szkołach województwa śląskiego, wyłoniono aż 95 placówek oświatowych. Była wśród nich SP nr 20 z Jastrzębia-Zdroju.

Planowana Zielona Pracownia „Zakorzenieni w przyrodzie”, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 20, będzie przestrzenią inspirowaną światem lasu, zielenią miejską oraz ideą recyklingu.

Jak informuje UM, jej koncepcja tematyczna harmonijnie wpisuje się w podstawę programową przedmiotów przyrodniczych – przyrody, biologii i geografii. Wątki ekologiczne zostaną wyraźnie zaakcentowane zarówno w aranżacji wnętrza, m.in. poprzez edukacyjne fototapety, jak i w doborze nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu uczniowie będą mogli doświadczać ekologii nie tylko w formie teorii, lecz także poprzez praktyczne i wizualne działania realizowane podczas zajęć. 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 75 000 zł, z czego 60 000 zł to kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach, z kolei 15 000 zł to wkład własny, który zabezpieczyło miasto Jastrzębie-Zdrój.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Z myślą o środowisku

Blisko 2,5 tys. gniazd gawrona w województwie śląskim

Prawie 2500 zasiedlonych gniazd w 44 koloniach lęgowych - to wyniki inwentaryzacji kolonii lęgowych gawrona w województwie śląskim przeprowadzonej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w 2025 r. Środki na wykonanie inwentaryzacji pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uczniowie zaprojektowali ekopracownię w Kobielicach

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kobielicach powstała wyjątkowa „Pracownia pod chmurką” – przestrzeń edukacyjna na świeżym powietrzu, zaprojektowana przez samych uczniów. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone Czeki 2026 rozdane. Uhonorowano osoby, samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje szczególnie zaangażowane w działania ekologiczne

W Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta Gala Zielonych Czeków 2026. Podczas wydarzenia wyróżniono osoby i podmioty, które swoją pracą, zaangażowaniem oraz pasją realnie zmieniają nasze otoczenie na lepsze.

Katowicki Fundusz usuwa azbest na rekordową skalę

Tylko w kwietniu WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył 862.747,07 zł na działania związane z usuwaniem azbestu z terenu województwa śląskiego. Dzięki temu udało się bezpiecznie unieszkodliwić aż 1816 ton azbestu.