W grupie laureatów konkursu Zielona Pracownia znalazła się Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana z Jastrzębia-Zdroju, która otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 60 000 zł.

W grupie laureatów konkursu Zielona Pracownia znalazła się Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana z Jastrzębia-Zdroju, która otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 60 000 zł.

W tegorocznej edycji konkursu Zielona Pracownia, którego celem jest tworzenie nowoczesnych, inspirujących przestrzeni do nauki o środowisku i ekologii w szkołach województwa śląskiego, wyłoniono aż 95 placówek oświatowych. Była wśród nich SP nr 20 z Jastrzębia-Zdroju.

Planowana Zielona Pracownia „Zakorzenieni w przyrodzie”, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 20, będzie przestrzenią inspirowaną światem lasu, zielenią miejską oraz ideą recyklingu.

Jak informuje UM, jej koncepcja tematyczna harmonijnie wpisuje się w podstawę programową przedmiotów przyrodniczych – przyrody, biologii i geografii. Wątki ekologiczne zostaną wyraźnie zaakcentowane zarówno w aranżacji wnętrza, m.in. poprzez edukacyjne fototapety, jak i w doborze nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu uczniowie będą mogli doświadczać ekologii nie tylko w formie teorii, lecz także poprzez praktyczne i wizualne działania realizowane podczas zajęć.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 75 000 zł, z czego 60 000 zł to kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach, z kolei 15 000 zł to wkład własny, który zabezpieczyło miasto Jastrzębie-Zdrój.