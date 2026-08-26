Kraj i Świat

Ze Śląska nad morze w 5 godzin? Wybrano wariant trasy S11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła wariant I węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1. Tym samym wiadomo, jak trasa będzie przebiegać przez Bytom i Piekary Śląskie. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

26 sierpnia 2026, 11:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Arkadiusz Janocha / UM Bytom

Uwzględniono postulaty drogi S11 w Bytomiu i Piekarach Śląskich.

fot: Arkadiusz Janocha / UM Bytom

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła wariant I węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1. Tym samym wiadomo, jak trasa będzie przebiegać przez Bytom i Piekary Śląskie. 

Droga ekspresowa S11 ma połączyć ze sobą kilka województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Cała trasa S11 z Kołobrzegu do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie liczyć ok. 615 km. W województwie śląskim trasa będzie miała ok. 65 km. 

Jak informuje bytomski urząd miasta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uwzględniła poprawki zgłaszane przez Piekary Śląskie i Bytom. Chodzi o budowę tzw. przewiązki, która umożliwi zjazd z autostrady A1 w kierunku ulic Podmiejskiej i Miarki w Piekarach Śląskich. W tym wariancie pominięte zostanie ścisłe centrum tego miasta. Uwzględniony został też postulat przebudowy dwóch skrzyżowań przy granicy Bytomia i Piekar Śląskich. Mowa o skrzyżowaniach Alei Jana Pawła II z ul. Starą oraz Kędzierzyńską. 

Co się zmieni w dwóch miastach?

 – Na etapie prowadzonych rozmów oraz spotkań z przedstawicielami GDDKiA uwzględnione zostały nasze postulaty związane z częściową przebudową obwodnicy, w tym ważnych skrzyżowań z ulicami: Kędzierzyńską i Podmiejską – mówi wiceprezydent Bytomia Michał Bieda. 

Droga S11 na terenie Piekar Śląskich zostanie poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (Aleja Jana Pawła II). Na odcinku od węzła Radzionków do ulicy Pod Lipami trasa pobiegnie obok obecnej DW911. Natomiast od ulicy Pod Lipami do połączenia z autostradą A1 wykorzystany zostanie ślad obecnej drogi wojewódzkiej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie DW911 z ulicami Starą przy granicy Bytomia z Piekarami Śląskimi oraz ul. Kędzierzyńską na terenie Bytomia. 

Po oddaniu trasy dojazd z Górnego Śląska na Pomorze Zachodnie ma być możliwy w niewiele ponad 5 godzin. Zakończenie prac na wszystkich odcinkach drogi S11 szacuje się na początek kolejnej dekady. 

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