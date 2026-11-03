Kraj i Świat

Zapora czołowa przy Elektrowni Rybnik zamknięta na zimę

Korona zapory czołowej zbiornika wodnego przy Elektrowni Rybnik została zamknięta na zimę – poinformowała spółka PGE GiEK. Trzeba to wziąć pod uwagę w planach spacerów, przejażdżek i innych form aktywności w okolicy Zalewu Rybnickiego.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 listopada 2026, 14:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE GiEK

Zapora czołowa Elektrowni Rybnik

fot: PGE GiEK

Korona zapory czołowej zbiornika wodnego przy Elektrowni Rybnik została zamknięta na zimę – poinformowała spółka PGE GiEK. Trzeba to wziąć pod uwagę w planach spacerów, przejażdżek i innych form aktywności w okolicy Zalewu Rybnickiego.

Jak każdego roku teren zapory czołowej w Rybniku-Stodołach zwyczajowo został zamknięty na sezon zimowy dla ruchu turystycznego i celów rekreacyjnych. Przerwa w korzystaniu z korony zapory trwa od 1 listopada 2026 r. do 31 marca 2027 r.

- Ten czas zostanie wykorzystany na prace remontowe i utrzymaniowe obiektu – zaznaczają w PGE GiEK.

Przez zimę nie będzie można przejść ani przejechać przez koronę zapory. Warto o tym pamiętać, planując spacer nad wodę, przejażdżkę rowerem czy bieganie w okolicy.

Zapora to część infrastruktury hydrotechniczej Elektrowni Rybnik

Zapora czołowa powstała w 1972 roku. Jest częścią infrastruktury hydrotechnicznej Elektrowni Rybnik i ma długość 975 metrów. Dzięki spiętrzeniu wód rzeki Rudy został utworzony sztuczny zbiornik zakładu zwany Zalewem Rybnickim, który jest popularnym miejscem wypoczynku. Ma on długość ok. 7 km i mieści niemal 22 mln m³ wody.  

Zalew Rybnicki jest najcieplejszym akwenem w Polsce – to tutaj rozpoczyna się co roku letni sezon żeglarski. Na jego wodach odbywają się liczne regaty, zawody surfingowe oraz wędkarskie, natomiast wokół zbiornika zlokalizowane są wielokilometrowe i bardzo popularne ścieżki rowerowe.

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